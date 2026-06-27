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Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Uništeno između 60 i 80 pravoslavnih spomenika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 16:23

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ODBOR za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosni i Hercegovini saopštio je danas da je na groblju u Zaselju kod Travnika uništeno između 60 i 80 pravoslavnih spomenika.

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Уништено између 60 и 80 православних споменика

Foto: Depositphotos/ AndrewLozovy

-Mi, Srbi, hrišćani, pravoslavci, gledajući rupe na krstu kod Travnika, smo u drugi plan stavili činjenicu koju su naveli ljudi iz tog sela, svi pravoslavni spomenici na groblju u Zaselju kraj Travnika su uništeni, saopštili su iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, prenosi RTRS.

Kako je saopšteno, "potpuno" je uništeno između 60 i 80 spomenika.

-Uništeni su bez ikakve mogućnosti da se poprave, da se 'zakrpe', da se zalepe delovi ostataka. Skroz su srušeni. Šta se dešava u ovim ljudima koji do zemlje ruše krst? Ko ih je 'napunio' mržnjom. U ime čije ideje su zatrovani mržnjom prema pravoslavnom hrišćanstvu, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se krstovi i dalje ruše.

-Prema našim saznanjima, krstovi se i dalje ruše. Srbi, o molitvama i svecima krpe krstove, lepe, betoniraju u zemlju, vodoravno, da ne smeta većinskom narodu, ali svake godine na grobljima iste slike. Koliko moraš mrziti Srbe da im uništiš celo groblje, navode iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

RTRS navodi da je pre nekoliko dana u travničkom naselju Zaselje na hrišćanski pravoslavni krst, i u pravcu pravoslavnog groblja u naselju Zaselje kod Travnika ispaljeno više desetina projektila iz vatrenog oružja.

(Tanjug)

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