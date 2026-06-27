OTAC UBIJENOG MLADIĆA IZ DUBONE UZ VUČIĆA: Miša Todorović stiže na skup u Beogradu (FOTO)

MIŠA Todorović, koji je izgubio sina Dalibora u masakru 4. maja 2023. godine u Duboni, kada ga je ubio Uroš Blažić, stiže u Beograd na veliki skup da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

Naime, Miša Todorović iz Malog Orašja, zajedno sa svojom ćerkom uputio se ka Beogradu kako bi podržao politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin

Todorović je na društvenim mrežama objavio fotografiju i poslao snažnu poruku: "Idemo da podržimo našeg predsednika".

Podsetimo, veliki skup Srpske napredne stranke na kom će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić održava se ispred Narodne skupštine, piše Informer.

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