OTAC UBIJENOG MLADIĆA IZ DUBONE UZ VUČIĆA: Miša Todorović stiže na skup u Beogradu (FOTO)
MIŠA Todorović, koji je izgubio sina Dalibora u masakru 4. maja 2023. godine u Duboni, kada ga je ubio Uroš Blažić, stiže u Beograd na veliki skup da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Naime, Miša Todorović iz Malog Orašja, zajedno sa svojom ćerkom uputio se ka Beogradu kako bi podržao politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.
Todorović je na društvenim mrežama objavio fotografiju i poslao snažnu poruku: "Idemo da podržimo našeg predsednika".
Podsetimo, veliki skup Srpske napredne stranke na kom će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić održava se ispred Narodne skupštine, piše Informer.
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BONUS VIDEO: Dragan Peković iz Metohije došao da podrži Vučića!
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