JAPANCI SU U 22. VEKU: Tokio uvodi BESPILOTNE PODMORNICE koje će harati Pacifikom

JAPANSKA vlada razmatra razvoj i uvođenje bespilotnih podmornica opremljenih protivbrodskim naoružanjem u okviru planova za jačanje odbrambenih sposobnosti u Tihom okeanu, izjavili su danas izvori upoznati sa planovima.

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Prema navodima izvora, Tokio namerava da do kraja godine u revidirana strateška dokumenta o nacionalnoj bezbednosti unese odredbe o jačanju sposobnosti za odgovor u Pacifiku, prenosi Kjodo. Japanska vlada razmatra razvoj bespilotnih podmornica koje bi mogle da nose torpeda i morske mine i da izvršavaju dugotrajne misije na velikim udaljenostima. Među predlozima je i razvoj autonomnih sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Planirano je da ove podmornice deluju zajedno sa razaračima, podmornicama sa ljudskom posadom i bespilotnim površinskim plovilima opremljenim raketnim bacačima. Japansko Ministarstvo odbrane izdvojilo je 100,1 milijardu jena (oko 582 miliona evra) u budžetu za fiskalnu 2026. godinu za program Šild (SHIELD), čiji je cilj odbrana udaljenih ostrva uz široku upotrebu bespilotnih sistema.

Pored napadačkih podmornica, planirana je nabavka manjih bespilotnih letelica za napade, kao i podvodnih dronova namenjenih prikupljanju obaveštajnih podataka. Japanska vlada razmatra i uspostavljanje zone identifikacije protivvazdušne odbrane (ADIZ) iznad ostrva Ogasavara, kao i raspoređivanje radarskih sistema na tim ostrvima i na ostrvu Kitadaito u prefekturi Okinava. Predlaže se i ojačavanje piste na ostrvu Ivoto kako bi ono moglo da primi veći broj borbenih aviona.

Zvaničnici navode da je cilj ovih mera otklanjanje slabosti u japanskoj odbrani i odvraćanje Kine, ali upozoravaju da bi takvi potezi mogli dodatno da zaoštre odnose Tokija i Pekinga. Odnosi dve zemlje pogoršani su nakon izjava japanske premijerke Sanae Takaiči o mogućem angažovanju Japana u slučaju krize oko kineskog regiona Tajvan, što je izazvalo oštru reakciju Kine. Dodatni izvor tenzija predstavlja spor oko ostrva Senkaku u Istočnom kineskom moru, kojima upravlja Japan, ali na koja pravo polaže i Kina.

(Tanjug)