Politika

RATNI VETERANI STIŽU PRED NARODNU SKUPŠTINU: Snažna podrška predsedniku Vučiću na skupu „Srbija jedna porodica“

V.N.

27. 06. 2026. u 16:42

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RATNI veterani dolaze u Beograd kako bi prisustvovali velikom svenarodnom skupu „Srbija jedna porodica“.

РАТНИ ВЕТЕРАНИ СТИЖУ ПРЕД НАРОДНУ СКУПШТИНУ: Снажна подршка председнику Вучићу на скупу „Србија једна породица“

FOTO: Novosti

Veterani pružaju snažnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.

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