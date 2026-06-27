"NARODU JE DOSTA" Mesarovićka na skupu "Srbija jedna porodica": Ovo je većinska Srbija
POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović je za "Novosti" izrazila svoje oduševljenje što je veliki broj ljudi došao na skup "Srbija jedna porodica", i što je nosila najveću srpsku zastavu.
- Jako je lep osećaj kada u svojoj zemlji, u svojoj državi nosite srpsku zastavu. Očekujem da će ovo biti najveći skup koji je ikad viđen na ovim prostorima i to je većinska Srbija, to je Srbija kojoj je dosta nasilja, kojoj je dosta onemogućavanja normalnog života, kojoj je dosta da ne mogu da idu u školu, da ne mogu da studiraju. Ovaj narod je došao da podrži Aleksandra Vučića i njegovoj Srbiji - rekla je Mesarović.
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