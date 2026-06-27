ADRIANA JURI POSTOLJE: Naša rekorderka u bacanju koplja učestvovaće sutra na mitingu Dijamnatske lige u Parizu
TREĆI ispit za Adrianu Vilagoš u Dijamantskoj ligi. Jedna od naših najboljih atletičarki juriće sutra (18.25) pobedničko postolje u bacanju koplja na mitingu u Parizu. Srpkinja je na prethodna dva mitingu u Sjamenu (Kina) i Oslu (Norveška) bila treća.
Najveće rivalke u Parizu biće joj fenomenalna Kineskinja Jan i Norveška Borg.
Generlani plasman: Jan (Kina) 16, Borg (Norveška) 14, Vilagoš (Srbija) 12...
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