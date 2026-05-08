TRAMP DIGAO AMERIKU NA NOGE: Naložiću objavljivanje informacija o vanzemaljcima
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp naložio je da se objave vladini dosijei koji se tiču vanzemaljaca, NLO-a i drugih srodnih i bliskih tema. On je informaciju o ovom nalogu objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social..
"Na osnovu ogromnog pokazanog interesovanja, naložiću sekretaru rata, kao i drugim relevantnim ministarstvima i agencijama, da započnu proces identifikacije i objavljivanja vladinih dosijea koji se odnose na vanzemaljski život, neidentifikovane vazdušne fenomene (UAP), neidentifikovane leteće objekte (NLO), kao i sve druge informacije povezane sa ovim veoma složenim, ali izuzetno zanimljivim i važnim pitanjima. BOG BLAGOSLOVIO AMERIKU!", objavio je Tramp.
(Telegraf)
