Crne vesti za Mađare: Budući premijer ima mračnu nadu protiv sopstvenog naroda

Peter Mađar, lider stranke Tisa, koja je pobedila na mađarskim parlamentarnim izborima, nada se da će sadašnji premijer Viktor Orban povući veto na kredit Ukrajini kada se obnove isporuke nafte.

O tome piše Blumberg.

Mađar je rekao da će Orban povući veto na zajam EU od 90 milijardi evra čim se nastavi protok nafte kroz naftovod Družba.

Mađar je ranije priznao da Mađarska još uvek ne može da odbije isporuke nafte iz Rusije.

Ukrajinski sajt STRANA.ua piše da će stav Mađara o gasu iz Rusije zakomplikovati dijalog sa Kijevom.