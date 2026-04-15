AMERIČKI predsednik Donald Tramp napravio je grešku kada je započeo sukob u Iranu, a da prethodno nije rešio ukrajinsko pitanje, smatra predsednik pokreta „Druga Ukrajina“, opozicioni ukrajinski političar Viktor Medvedčuk.

Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

- Ispostavilo se da je Zelenski važan adut u rukama Evropljana, u trenutku kada je Trampu bila neophodna podrška Evrope u iranskom sukobu. Niste nam pomogli u Ukrajini - nećemo vam pomoći u Iranu - time se može opisati stav "evropskih prasića" koji teže ratu i koji se više ne plaše reakcije Vašingtona. Greška Trampa bila je što je započeo iranski konflikt pre nego što je rešio ukrajinsko pitanje - istakao je Medvedčuk.

Političar je skrenuo pažnju na to da je nakon skandala u Ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine Tramp „morao da ukloni (Vladimira) Zelenskog sa političke šahovske table“.

- On je, naime, samo marioneta svojih američkih i britanskih protivnika. Ali Tramp to nije uradio, čime je pokazao slabost - zaključio je Medvedčuk u članku objavljenom na sajtu pokreta.

Ranije je Medvedčuk rekao da kijevski režim i „koalicija prasića“ žele da se uzroci sukoba u Ukrajini očuvaju i dodatno umnožavaju.

Podsetimo, Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran.

(Tanjug)



Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija