Medvedčuk oštro o Trampu: Napravio je veliku grešku napadom na Iran, a nije rešio ukrajinsko pitanje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp napravio je grešku kada je započeo sukob u Iranu, a da prethodno nije rešio ukrajinsko pitanje, smatra predsednik pokreta „Druga Ukrajina“, opozicioni ukrajinski političar Viktor Medvedčuk.
- Ispostavilo se da je Zelenski važan adut u rukama Evropljana, u trenutku kada je Trampu bila neophodna podrška Evrope u iranskom sukobu. Niste nam pomogli u Ukrajini - nećemo vam pomoći u Iranu - time se može opisati stav "evropskih prasića" koji teže ratu i koji se više ne plaše reakcije Vašingtona. Greška Trampa bila je što je započeo iranski konflikt pre nego što je rešio ukrajinsko pitanje - istakao je Medvedčuk.
Političar je skrenuo pažnju na to da je nakon skandala u Ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine Tramp „morao da ukloni (Vladimira) Zelenskog sa političke šahovske table“.
- On je, naime, samo marioneta svojih američkih i britanskih protivnika. Ali Tramp to nije uradio, čime je pokazao slabost - zaključio je Medvedčuk u članku objavljenom na sajtu pokreta.
Ranije je Medvedčuk rekao da kijevski režim i „koalicija prasića“ žele da se uzroci sukoba u Ukrajini očuvaju i dodatno umnožavaju.
Podsetimo, Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran.
(Tanjug)
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
15. 04. 2026. u 12:11
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Komentari (0)