Amerika šalje hiljade vojnika na Bliski istok: Nosač sa udarnom grupom plovi oko Afrike ka Iranu

NOSAČ aviona USS Džordž H.V. Buš (CVN-77) operiše kod obale Namibije, dok plovi oko afričkog kontinenta i spreman je da se pridruži rastućoj pomorskoj sili u Arapskom moru usred američke blokade Ormuskog moreuza, saznaje USNI News.

Buš, koji je raspoređen krajem marta, nije prošao kroz Gibraltarski moreuz i ušao u Sredozemno more, što je tipičan tranzit za nosače aviona sa istočne obale koji se kreću ka Bliskom istoku. Nosač aviona i njegova pratnja – među kojima su USS Donald Kuk (DDG-75), USS Mejson (DDG-87) i USS Ros (DDG-71) – umesto toga plove oko Afrike, potvrdila su dva zvaničnika odbrane za USNI News u ponedeljak. Brzi naftni brod klase za snabdevanje USNS Arktik (TAOE-8) takođe operiše sa udarnom grupom nosača aviona Buš.

Put oko Afrike omogućava nosaču aviona i njegovoj pratnji da izbegnu tranzit preko Crvenog mora i Bab el-Mandeba, koji su bili centri aktivnosti Huta u njihovim napadima dronovima i raketama na američke i komercijalne brodove 2024. i 2025. godine.

Bušov tranzit oko Afrike dolazi u trenutku kada SAD pokreću blokadu Ormuskog moreuza nakon nedeljne objave predsednika Donalda Trampa.

Centralna komanda SAD je potom izdala saopštenje u kojem objašnjava kako će američke snage izvršiti blokadu ključnog plovnog puta koji je bio glavna tačka žarišta otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana krajem februara.

-Blokada će se nepristrasno sprovoditi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zalivu, navodi se u nedeljnom saopštenju Centralne komande. „Snage Centralne komande neće ometati slobodu plovidbe brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom do i iz neiranskih luka.“

U obaveštenju izdatom pomorcima u ponedeljak, koje je dobio USNI News, navodi se da se takozvani „grejs period“ koji bi omogućio neutralnim brodovima u iranskim lukama da napuste završava u ponedeljak u 10 časova po istočnom vremenu.

-Nakon ovog vremena, svako plovilo koje ulazi ili napušta blokirano područje bez ovlašćenja podleže presretanju, preusmeravanju i zarobljavanju, navodi se u obaveštenju.

-Neutralna plovila mogu i dalje biti podložna pravu posete i pretresa radi utvrđivanja prisustva kontrabandnog tereta, nastavlja se u obaveštenju. „Humanitarne pošiljke, uključujući hranu, medicinski materijal i drugu robu neophodnu za opstanak civilnog stanovništva, biće dozvoljene, uz inspekciju.“

U ponedeljak na Atlantskom savetu, načelnik pomorskih operacija admiral Daril Kodl govorio je o razmatranjima za blokadu Ormuskog moreuza, uključujući rizik od mina, koliko je vazdušni prostor osporavan i da li se saveznici i partneri pridružuju blokadi.

-Mislim, ovo je veliki poduhvat koji bi morao da se ovde održi da bi se ovo efikasno uradilo, rekao je Kodl. „I naravno, sve je to ograničeno pravnom strukturom – 'pravilima angažovanja', pravnim aspektima ovoga, postojanjem dobre čvrste pravne strukture koja garantuje sposobnost sprovođenja blokade.“

Američki nosač aviona nije prošao kroz Bab el-Mandeb otkako je američki brod Dvajt D. Ajzenhauer (CVN-69) prošao kroz moreuz u decembru 2023. godine, ubrzo nakon što su Huti započeli svoju kampanju napada na brodove u Crvenom moru. Američki razarači koji su prolazili kroz Bab el-Mandeb poslednjih godina bili su pod stalnim napadima Huti snaga.

Pre nego što je Tramp objavio blokadu, dva američka razarača sa vođenim raketama prošla su kroz Ormuski moreuz i kratko delovala u Persijskom zalivu u subotu, nekoliko dana nakon što je Trampova administracija objavila dvonedeljni prekid vatre sa Iranom dok su američki i iranski zvaničnici nastavili pregovore.

Američki brodovi „Frenk E. Petersen“ (DDG-121) i „Majkl Merfi“ (DDG-112) ušli su u moreuz kako bi započeli „postavljanje uslova za čišćenje mina“, objavio je tada „USNI News“. Razgovori između Irana i SAD propali su kasno u subotu, prema izveštajima.

Amfibijska spremna grupa sa sedištem u Japanu, Tripoli, koja uključuje amfibijski ratni brod sa velikom palubom, USS Tripoli (LHA-7), amfibijski transportni dok USS New Orleans (LPD-18) i brod za iskrcavanje u dokovima, USS Rushmore (LSD-47), trenutno deluje u Arapskom moru.

Udarna grupa nosača aviona „Abraham Linkoln“ – koju čine USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Spruance (DDG-111) i Petersen – takođe je u Arapskom moru. U vodama deluje i sedam nezavisno raspoređenih razarača sa vođenim raketama.

