Tramp se oglasio o porazu Orbana, komentarisao i Petera Mađara
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog poraza trenutnog mađarskog premijera Viktora Orbana na izborima u toj zemlji i dodao da mu se "sviđa" lider stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar, navodeći da je "dobar čovek" i da će "dobro obavljati posao", prenosi Rojters.
Tramp je za ABC rekao da ne zna da li bi ishod bio drugačiji da je lično on učestvovao u kampanji umesto potpredsednika Džej Di Vensa.
On je naveo da Orban "značajno zaostajao" u trci i ponovio da, iako ga smatra dobrim čovekom, nije bio duboko uključen u mađarske izbore.
Tramp je ranije podržao Orbana tokom kampanje i kratko se obratio na predizbornom skupu u Mađarskoj, ali je na kraju Orban izgubio vlast posle 16 godina.
Predsednik SAD je ranije kazao da je Orban uradio "dobar posao" po pitanju imigracije i da nije dozvolio ljudima da dođu i unište mu zemlju kao što je to učinila Italija.
- Bio mi je prijatelj. Nije bio moj izbor, ali je bio moj prijatelj, dobar čovek - rekao je Tramp.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je pre mađarskih izbora opisao Orbana kao "jakog i moćnog vođu", koji postiže značajne rezultate i "neumorno" radi za svoju zemlju i narod, kao što i on lično radi za SAD.
On je naveo da Orban radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, otvaranju radnih mesta, unapređenju trgovine, suzbijanju ilegalne imigracije i očuvanju "zakona i reda".
(Tanjug)
