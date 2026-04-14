Lavrov o Zapadu: Ne biraju sredstva za ostvarenje ciljeva
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da zapadne zemlje primenjuju različite metode mešanja u unutrašnje poslove drugih država, koristeći, između ostalog, prakse izbornog neokolonijalizma.
- Danas se države globalnog Zapada, takozvane svetske manjine, aktivno mešaju u unutrašnje poslove drugih zemalja - rekao je Lavrov u video-obraćanju na otvaranju.
Međunarodne naučno-praktične konferencije o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa, organizovane u okviru centra "Rusija", prenosi agencija RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, Zapad koristi različite instrumente za ostvarivanje svojih ciljeva - od podsticanja obojenih revolucija do primene sile i direktnih oružanih intervencija.
Posebno mesto u tom nizu zauzima takozvani "izborni neokolonijalizam", koji, kako je Lavrov istakao, predstavlja skup mehanizama i praksi usmerenih na to da se - izobliči slobodno izražavanje volje građana i njegovi rezultati -
Drugi metod koji je Lavrov pomenuo jeste - sprovođenje neobjektivnog, pristrasnog spoljnog posmatranja, čiji se rezultati zatim putem angažovanih medija predstavljaju kao konačno mišljenje celokupne ili većeg dela međunarodne zajednice-
U Moskvi je danas otvorena Međunarodna naučno-praktična konferencija o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa.
Konferencija okuplja više od 150 eksperata iz 60 zemalja svih makroregiona sveta, uključujući predstavnike ruskih i stranih izbornih tela, izvršne vlasti, NVO, parlamentarce, partijske funkcionere, aktiviste za ljudska prava i novinare.
(Tanjug)
