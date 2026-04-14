Svet

Lavrov o Zapadu: Ne biraju sredstva za ostvarenje ciljeva

Dragana Drlačić

14. 04. 2026. u 12:42

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da zapadne zemlje primenjuju različite metode mešanja u unutrašnje poslove drugih država, koristeći, između ostalog, prakse izbornog neokolonijalizma.

Лавров о Западу: Не бирају средства за оствaрење циљева

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

- Danas se države globalnog Zapada, takozvane svetske manjine, aktivno mešaju u unutrašnje poslove drugih zemalja -  rekao je Lavrov u video-obraćanju na otvaranju.

Međunarodne naučno-praktične konferencije o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa, organizovane u okviru centra "Rusija", prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, Zapad koristi različite instrumente za ostvarivanje svojih ciljeva - od podsticanja obojenih revolucija do primene sile i direktnih oružanih intervencija.

Posebno mesto u tom nizu zauzima takozvani "izborni neokolonijalizam", koji, kako je Lavrov istakao, predstavlja skup mehanizama i praksi usmerenih na to da se - izobliči slobodno izražavanje volje građana i njegovi rezultati -

Drugi metod koji je Lavrov pomenuo jeste - sprovođenje neobjektivnog, pristrasnog spoljnog posmatranja, čiji se rezultati zatim putem angažovanih medija predstavljaju kao konačno mišljenje celokupne ili većeg dela međunarodne zajednice-

U Moskvi je danas otvorena Međunarodna naučno-praktična konferencija o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa.

Konferencija okuplja više od 150 eksperata iz 60 zemalja svih makroregiona sveta, uključujući predstavnike ruskih i stranih izbornih tela, izvršne vlasti, NVO, parlamentarce, partijske funkcionere, aktiviste za ljudska prava i novinare.

(Tanjug)

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

14. 04. 2026. u 11:26

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

