NIŠTA OD VOJNIKA I BRODOVA U ORMUZU: Velika Britanija okrenula leđa Trampu
BRTITANSKI ratni brodovi i vojnici neće biti korišćeni za blokiranje iranskih luka, dok će britanski minolovci i kapaciteti za borbu protiv dronova nastaviti da deluju u regionu, saopštila je Vlada Velike Britanije.
- Nastavljamo da podržavamo slobodu plovidbe i otvaranje Ormuskog moreuza, što je hitno potrebno za podršku globalnoj ekonomiji i troškovima života kod kuće - rekao je portparol britanske vlade, prenosi Bi-Bi-Si.
SAD su najavile blokadu nakon što razgovori sa Iranom nisu uspeli da obezbede trajni mirovni sporazum o okončanju neprijateljstava na Bliskom istoku, a britanski premijer Kir Starmer pozvao je na "deeskalaciju" u regionu.
Nakon sastanka pregovarača SAD i Irana u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, američki predsednik Donald Tramp je rekao da će SAD početi da "blokiraju sve brodove koji pokušaju da uđu ili napuste Ormuski moreuz".
Centralna komanda SAD (Centcom) kasnije je potvrdila da će njene snage "nepristrasno" sprovoditi blokadu brodova koji izlaze i ulaze u iranske luke, uključujući i one koje se nalaze u Arapskom i Omanskom zalivu.
Centcom je dodao da američke snage neće ometati slobodu brodova koji tranzitiraju ka i iz luka koje nisu iranske i da će dodatne informacije biti dostavljene komercijalnim pomorcima putem zvaničnog obaveštenja pre početka blokade.
Tramp je za Foks njuz rekao da će i druge zemlje biti uključene u blokadu moreuza, ali nije rekao koje. Dodao je da je NATO ponudio pomoć u "čišćenju" moreuza i da će taj prolaz ponovo biti slobodan za upotrebu "uskoro".
Tramp je rekao da će SAD dovesti minolovce, kao i da će to učiniti i Velika Britanija - članica NATO-a.
- Razumem da Velika Britanija i još nekoliko zemalja šalju minolovce - rekao je Tramp.
