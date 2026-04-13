Svet

ŠPANIJA NIJE ZADOVOLJNA: Sančez uputio važan apel Kini

Танјуг

13. 04. 2026. u 08:45

PREMIJER Španije Pedro Sančez pozvao je Kinu da preuzme veću ulogu u očuvanju međunarodnog poretka i pomogne u zaustavljanju sukoba u svetu, uključujući rat u Iranu, kao i konflikte u Ukrajini, Gazi, Zapadnoj obali i Libanu.

ШПАНИЈА НИЈЕ ЗАДОВОЉНА: Санчез упутио важан апел Кини

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

Sančez je to rekao tokom govora na Univerzitetu Cinhua u Pekingu, u okviru svoje posete Kini, ističući da bez saradnje velikih sila nije moguće izgraditi stabilan multilateralni sistem, preneo je EFE.

On je naglasio da Kina već ima značajnu ulogu u globalnim procesima, ali da može da učini više kako bi se obezbedilo poštovanje međunarodnog prava i okončanje oružanih sukoba.

Prema njegovim rečima, i Evropa i Kina mogu da doprinesu očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravu.

Sančez je takođe poručio da je ujedinjena Evropa ključni faktor stabilnosti i prosperiteta u svetu i da bez njenog učešća ne može da postoji stabilan međunarodni poredak.

On je ocenio da se svet danas kreće ka multipolarnom poretku, u kojem više centara moći i prosperiteta deluje istovremeno, što je, kako je rekao, pozitivna vest za međunarodnu zajednicu.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

