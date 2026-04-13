ŠPANIJA NIJE ZADOVOLJNA: Sančez uputio važan apel Kini
PREMIJER Španije Pedro Sančez pozvao je Kinu da preuzme veću ulogu u očuvanju međunarodnog poretka i pomogne u zaustavljanju sukoba u svetu, uključujući rat u Iranu, kao i konflikte u Ukrajini, Gazi, Zapadnoj obali i Libanu.
Sančez je to rekao tokom govora na Univerzitetu Cinhua u Pekingu, u okviru svoje posete Kini, ističući da bez saradnje velikih sila nije moguće izgraditi stabilan multilateralni sistem, preneo je EFE.
On je naglasio da Kina već ima značajnu ulogu u globalnim procesima, ali da može da učini više kako bi se obezbedilo poštovanje međunarodnog prava i okončanje oružanih sukoba.
Prema njegovim rečima, i Evropa i Kina mogu da doprinesu očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravu.
Sančez je takođe poručio da je ujedinjena Evropa ključni faktor stabilnosti i prosperiteta u svetu i da bez njenog učešća ne može da postoji stabilan međunarodni poredak.
On je ocenio da se svet danas kreće ka multipolarnom poretku, u kojem više centara moći i prosperiteta deluje istovremeno, što je, kako je rekao, pozitivna vest za međunarodnu zajednicu.
