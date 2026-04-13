PAKLENA NAJAVA TRAMPA: Amerikanci danas kreću u blokadu iranskih luka

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka danas u 10.00 časova po istočnom vremenu.

Vojska Sjedinjenih Američkih Država najavila je da će danas u 10 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu) započeti pomorsku blokadu saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno, blokada će se odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila, preneo je CNN.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.