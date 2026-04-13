Svet

PAKLENA NAJAVA TRAMPA: Amerikanci danas kreću u blokadu iranskih luka

13. 04. 2026. u 08:29

ПАКЛЕНА НАЈАВА ТРАМПА: Американци данас крећу у блокаду иранских лука

Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka danas u 10.00 časova po istočnom vremenu.

Vojska Sjedinjenih Američkih Država najavila je da će danas u 10 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu) započeti pomorsku blokadu saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno, blokada će se odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila, preneo je CNN.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

