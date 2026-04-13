KOMANDANT IRANSKE MORNARICE: Pažljivo pratimo svaki potez američke flote, Trampove pretnje smešne i besmislene

KOMANDANT iranske mornarice kontraadmiral Šahram Irani odbacio je kao "krajnje besmislene i smešne" najnovije pretnje predsednika SAD Donalda Trampa da će uvesti pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.

On je upozorio da iranska vojska pažljivo prati svaki potez američke flote u regionu.

- Hrabri ljudi iz mornarice Islamske Republike Iran prate i nadgledaju sva kretanja agresorske američke vojske u regionu. Pretnje američkog predsednika nakon ponižavajućeg poraza njegove vojske u trećem nametnutom ratu, pomorskoj blokadi Irana, su krajnje besmislene i smešne - rekao je Irani, prenosi TV Press.

Tramp je u nedelju objavio da je naredio američkoj mornarici da blokira Ormuski moreuz, strateški vodeni put kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

Naredba je usledila nakon što razgovori na visokom nivou između Teherana i Vašingtona u Islamabadu nisu doveli do dogovora.

Američki predsednik je takođe upozorio da će svaki brod koji je platio putarinu Iranu biti zaustavljen u međunarodnim vodama.

Iran je uveo ograničenja na prolaz kroz Ormuski moreuz od početka američko-izraelskog rata 28. februara.

Mornarica IRGC-a je objavila da se moreuz "nikada neće vratiti u svoje pređašnje stanje, posebno za SAD i Izrael".

Teheran je dozvolio prolazak brodovima "prijateljskih nacija", dok je zabranio ulazak brodovima "povezanim sa zemljama agresorima i njihovim pristalicama".

Iranski parlament je unapredio nacrt zakona kojim bi se uvele tranzitne takse u nacionalnoj valuti i eksplicitno zabranio ulazak američkih i izraelskih brodova.