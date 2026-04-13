KOMANDANT IRANSKE MORNARICE: Pažljivo pratimo svaki potez američke flote, Trampove pretnje smešne i besmislene
KOMANDANT iranske mornarice kontraadmiral Šahram Irani odbacio je kao "krajnje besmislene i smešne" najnovije pretnje predsednika SAD Donalda Trampa da će uvesti pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.
On je upozorio da iranska vojska pažljivo prati svaki potez američke flote u regionu.
- Hrabri ljudi iz mornarice Islamske Republike Iran prate i nadgledaju sva kretanja agresorske američke vojske u regionu. Pretnje američkog predsednika nakon ponižavajućeg poraza njegove vojske u trećem nametnutom ratu, pomorskoj blokadi Irana, su krajnje besmislene i smešne - rekao je Irani, prenosi TV Press.
Tramp je u nedelju objavio da je naredio američkoj mornarici da blokira Ormuski moreuz, strateški vodeni put kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.
Naredba je usledila nakon što razgovori na visokom nivou između Teherana i Vašingtona u Islamabadu nisu doveli do dogovora.
Američki predsednik je takođe upozorio da će svaki brod koji je platio putarinu Iranu biti zaustavljen u međunarodnim vodama.
Iran je uveo ograničenja na prolaz kroz Ormuski moreuz od početka američko-izraelskog rata 28. februara.
Mornarica IRGC-a je objavila da se moreuz "nikada neće vratiti u svoje pređašnje stanje, posebno za SAD i Izrael".
Teheran je dozvolio prolazak brodovima "prijateljskih nacija", dok je zabranio ulazak brodovima "povezanim sa zemljama agresorima i njihovim pristalicama".
Iranski parlament je unapredio nacrt zakona kojim bi se uvele tranzitne takse u nacionalnoj valuti i eksplicitno zabranio ulazak američkih i izraelskih brodova.
PORUKA IZ KREMLjA: Evo šta Rusija kaže o izborima u Mađarskoj
13. 04. 2026. u 12:39
PESKOV UPERIO PRST U EVROPU: "Čine sve da se ukrajinski sukob nastavi"
13. 04. 2026. u 12:33
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
