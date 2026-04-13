"GLOBALNI BEZBEDNOSNI RIZICI UGROŽAVAJU NAPREDAK": Državama bez nuklearnog oružja nije svejedno
GRUPA od 12 država bez nuklearnog oružja, uključujući Japan, pozvala je na jaču međunarodnu saradnju i hitne mere u oblasti kontrole naoružanja uoči predstojeće konferencije o Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT).
Inicijativa za neširenje oružja i razoružanje (NPDI) koju su pokrenuli Japan i Australija 2010. godine radi jačanja NPT, upozorila je da rastući globalni bezbednosni rizici ugrožavaju napredak postignut u oblasti nuklearnog razoružanja, preneo je Kjodo.
U zajedničkom saopštenju, članice grupe su pozvale sve države potpisnice NPT-a na konstruktivan dijalog i istakle potrebu za novim sporazumima koji bi obezbedili veću transparentnost, predvidljivost i uzdržanost u razvoju nuklearnih arsenala.
Članice NPDI, među kojima su i Kanada, Nemačka i Turska, izrazile su zabrinutost zbog mogućeg isteka sporazuma Novi START između SAD i Rusije, koji trenutno ograničava njihove nuklearne arsenale.
Grupa je naglasila da je Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT) ključni stub globalnog sistema bezbednosti i da njegov kredibilitet zavisi od ravnoteže između neširenja, razoružanja i mirnodopske upotrebe nuklearne energije.
Predstojeća konferencija o reviziji NPT biće održana u Njujorku od 27. aprila i, kako je navedeno, smatra se jednim od ključnih trenutaka za budućnost globalnog nuklearnog poretka.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Komentari (0)