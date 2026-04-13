"GLOBALNI BEZBEDNOSNI RIZICI UGROŽAVAJU NAPREDAK": Državama bez nuklearnog oružja nije svejedno

Танјуг

13. 04. 2026. u 11:53

GRUPA od 12 država bez nuklearnog oružja, uključujući Japan, pozvala je na jaču međunarodnu saradnju i hitne mere u oblasti kontrole naoružanja uoči predstojeće konferencije o Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

ГЛОБАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ УГРОЖАВАЈУ НАПРЕДАК: Државама без нуклеарног оружја није свеједно

Foto: Unsplash/ Emanuel Kypreos mankip67

Inicijativa za neširenje oružja i razoružanje (NPDI) koju su pokrenuli Japan i Australija 2010. godine radi jačanja NPT, upozorila je da rastući globalni bezbednosni rizici ugrožavaju napredak postignut u oblasti nuklearnog razoružanja, preneo je Kjodo.

U zajedničkom saopštenju, članice grupe su pozvale sve države potpisnice NPT-a na konstruktivan dijalog i istakle potrebu za novim sporazumima koji bi obezbedili veću transparentnost, predvidljivost i uzdržanost u razvoju nuklearnih arsenala.

Članice NPDI, među kojima su i Kanada, Nemačka i Turska, izrazile su zabrinutost zbog mogućeg isteka sporazuma Novi START između SAD i Rusije, koji trenutno ograničava njihove nuklearne arsenale.

Grupa je naglasila da je Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT) ključni stub globalnog sistema bezbednosti i da njegov kredibilitet zavisi od ravnoteže između neširenja, razoružanja i mirnodopske upotrebe nuklearne energije.

Predstojeća konferencija o reviziji NPT biće održana u Njujorku od 27. aprila i, kako je navedeno, smatra se jednim od ključnih trenutaka za budućnost globalnog nuklearnog poretka.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa