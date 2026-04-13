CENE NAFTE OPET DIVLJAJU: Ponovo skočila vrednost "crnog zlata"
CENE nafte su ponovo porasle iznad 100 dolara po barelu, nakon što su energetska tržišta danas otvorena u Aziji, posle pregovora između SAD i Irana koji su tokom vikenda završeni bez novog sporazuma, a američki predsednik Donald Tramp najavio da će blokirati iranske luke.
Globalna referentna cena sirove nafte marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cena nafte Vest Teksas Intermediejt porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara.
Neuspeh pregovora tokom vikenda izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, prenosi Bi-Bi-Si.
Cena nafte pala je znatno ispod 100 dolara prošle srede nakon što su Vašington i Teheran pristali na uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog trgovačkog plovnog puta.
Moreuz, kroz koji prolazi petina svetskih pošiljki energenata, postao je ključna tačka rata sa Iranom nakon što je Teheran uzvratio na američko-izraelske napade preteći da će napasti brodove koji pokušaju da ga koriste.
Pošiljke su uglavnom u zastoju od početka sukoba 28. februara, iako su neke zemlje poput Indije i Malezije ispregovarale bezbedan prolaz za svoje brodove.
Prekid je doveo do skoka cena energije širom sveta. Razgovori između SAD i Irana pažljivo su praćeni zbog znakova da će se poremećaji u isporukama nafte kroz Ormuski moreuz uskoro smanjiti, rekao je ekonomista Čua Jeov Hvi sa singapurskog Tehnološkog univerziteta Nanjang.
- Cene nafte će verovatno ostati povišene jer očekivanja sada zavise od toga da li će blokada biti u potpunosti sprovedena, da li će se poremećaji u brodarstvu proširiti i da li će se diplomatija nastaviti - rekao je on.
Sve najnovije vesti o dešavanjima na Bliskom istoku čitajte klikom OVDE.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela
13. 04. 2026. u 00:11
NETANJAHU NASTAVLjA RAT: Ima još toga da se uradi
12. 04. 2026. u 23:18
PEZEŠKIJAN OPTUŽIO SAD: Iran spreman na sporazum, glavna prepreka dupli standardi SAD
12. 04. 2026. u 20:33
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)