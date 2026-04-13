LUMBROSO CRNO-BELI: Izrealski rukometaš potpisao dvogodišnji ugovor sa šampionom Srbije - Partizanom

PARTIZAN stvara veoma jak tim za novu sezonu. Posle Ilije Abutovića, Austrijanca Tobijasa Vagnera, Miloša Kosa i Španca Migela Sančeza Migaljona dvogodišnji ugovor sa crno-belima potpisao je izarelski rukometaš Joav Lumbroso.

Izraelac, koji igra na poziciji srednjeg neka ove godine je u dresu Dinama iz Bukurešta postigao 29 golova u Ligi šampiona. Igrao je i za nemački Ajzenah, portugalsku Benfiku, francuski Limož i izraelski Makabi Rehovot.

- Uzbuđen sam i ponosan što novo poglavlje u svojoj karijeri započinjem u dresu Partizana, kluba sa sjajnom istorijom i istinskim pobedničkim mentalitetom. Vizija crno-belih za naredni period je jasna - visoke ambicije, snažna motivacija i cilj da se bude među najboljima u Evropi. Vidim sebe kao deo toga. Radujem se što ću biti deo tima koji trenira jako svakog dana i konstantno se unapređuje. Uzbuđen sam jer ću imati priliku da radim sa Raulom Gonzalesom, jednim od najboljih trenera na svetu i nadam se da ću doprineti novim uspesima kluba. Partizan ima sjajne navijače, koji prave razliku kad god su na tribinama, i jedva čekam da osetim tu atmosferu na utakmicama. Siguran sam da uz njihovu podršku možemo da postignemo odlične rezultate i velike uspehe - ističe za sajt RK Partizan 25-godišnji Izraelac.