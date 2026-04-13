Ostali sportovi

LUMBROSO CRNO-BELI: Izrealski rukometaš potpisao dvogodišnji ugovor sa šampionom Srbije - Partizanom

Slobodan Krstović

13. 04. 2026. u 11:52

PARTIZAN stvara veoma jak tim za novu sezonu. Posle Ilije Abutovića, Austrijanca Tobijasa Vagnera, Miloša Kosa i Španca Migela Sančeza Migaljona dvogodišnji ugovor sa crno-belima potpisao je izarelski rukometaš Joav Lumbroso.

ЛУМБРОСО ЦРНО-БЕЛИ: Изреалски рукометаш потписао двогодишњи уговор са шампионом Србије - Партизаном

Foto: Depositphotos

Izraelac, koji igra na poziciji srednjeg neka ove godine je u dresu Dinama iz Bukurešta postigao 29 golova u Ligi šampiona. Igrao je i za nemački Ajzenah, portugalsku Benfiku, francuski Limož i izraelski Makabi Rehovot.

- Uzbuđen sam i ponosan što novo poglavlje u svojoj karijeri započinjem u dresu Partizana, kluba sa sjajnom istorijom i istinskim pobedničkim mentalitetom. Vizija crno-belih za naredni period je jasna - visoke ambicije, snažna motivacija i cilj da se bude među najboljima u Evropi. Vidim sebe kao deo toga. Radujem se što ću biti deo tima koji trenira jako svakog dana i konstantno se unapređuje. Uzbuđen sam jer ću imati priliku da radim sa Raulom Gonzalesom, jednim od najboljih trenera na svetu i nadam se da ću doprineti novim uspesima kluba. Partizan ima sjajne navijače, koji prave razliku kad god su na tribinama, i jedva čekam da osetim tu atmosferu na utakmicama. Siguran sam da uz njihovu podršku možemo da postignemo odlične rezultate i velike uspehe - ističe za sajt RK Partizan 25-godišnji Izraelac.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

