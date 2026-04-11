Svet

MISA U VATIKANU, PAPA LAV XIV: Obratio se svetskim liderima, „zaustavimo agresivne i nepredvidive zablude svemoći, vreme je za mir, slušajte

Milica Ostojić

11. 04. 2026. u 21:01

„VREME je za mir“, bio je apel pape Lava 14. koji se tokom molitve brojanice za prizivanje dara mira u vatikanskoj Bazizlici direktno obratio svetskim liderima, u subotu uveče, „Sedite za stolove dijaloga i posredovanja, a ne za stolove gde se planira ponovo naoražanje i razmatraju smrtonosne akcije“.

МИСА У ВАТИКАНУ, ПАПА ЛАВ XИВ: Обратио се светским лидерима, „зауставимо агресивне и непредвидиве заблуде свемоћи, време је за мир, слушајте

Foto: Unsplash/Caleb Miller

Posle recitovanja svete brojanice papa je ponovio da je „moguće izgraditi novi mir, moguće je živeti zajedno sa svim ljudima svih religija, svih rasa, ujedinjeni kao braća i sestre u svetu mira“.

Papa Prevost (Lav 14.)je potom ponovio da je „mrvica vere dovoljna da se zajedno, kao čovečanstvo i sa čovečanstvom, suočimo sa ovim dramatičnim časom u istoriji“. Pozvao je na ujedinjenje moralne i duhovne energije, milijarde muškaraca i žena, starijih i mladih, koji danas veruju u mir, koji danas biraju mir, koji leče rane i popravljaju štetu koju je ostavila ludost rata.

Papa je naglasio da „postoje neotuđive odgovornosti vođa naroda“, a „molitva nas obavezuje da preobratimo sve što je ostalo od nasilja u našim srcima i umovima, vratimo se verovanju u ljubav, umerenost i dobru politiku. „Rat deli, nada ujedninjuje, arogancija gazi, ljubav uzdiže, idolopoklonstvo zaslepljuje, živi Bog obasjava“.

