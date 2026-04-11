MISA U VATIKANU, PAPA LAV XIV: Obratio se svetskim liderima, „zaustavimo agresivne i nepredvidive zablude svemoći, vreme je za mir, slušajte
„VREME je za mir“, bio je apel pape Lava 14. koji se tokom molitve brojanice za prizivanje dara mira u vatikanskoj Bazizlici direktno obratio svetskim liderima, u subotu uveče, „Sedite za stolove dijaloga i posredovanja, a ne za stolove gde se planira ponovo naoražanje i razmatraju smrtonosne akcije“.
Posle recitovanja svete brojanice papa je ponovio da je „moguće izgraditi novi mir, moguće je živeti zajedno sa svim ljudima svih religija, svih rasa, ujedinjeni kao braća i sestre u svetu mira“.
Papa Prevost (Lav 14.)je potom ponovio da je „mrvica vere dovoljna da se zajedno, kao čovečanstvo i sa čovečanstvom, suočimo sa ovim dramatičnim časom u istoriji“. Pozvao je na ujedinjenje moralne i duhovne energije, milijarde muškaraca i žena, starijih i mladih, koji danas veruju u mir, koji danas biraju mir, koji leče rane i popravljaju štetu koju je ostavila ludost rata.
Papa je naglasio da „postoje neotuđive odgovornosti vođa naroda“, a „molitva nas obavezuje da preobratimo sve što je ostalo od nasilja u našim srcima i umovima, vratimo se verovanju u ljubav, umerenost i dobru politiku. „Rat deli, nada ujedninjuje, arogancija gazi, ljubav uzdiže, idolopoklonstvo zaslepljuje, živi Bog obasjava“.
POŠTOVANjE DANA POBEDE: Lukašenko stiže na paradu
12. 04. 2026. u 13:03
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
