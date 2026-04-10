OSUĐEN RUSKI VISOKI ZVANIČNIK: Dobio 19 godina zatvora
BIVŠI zamenik ruskog ministra odbrane Pavel Popov osuđen je na 19 godina zatvora zbog podmićivanja i prevare.
Vojni sud mu je takođe zabranio obavljanje bilo koje državne službe ili funkcije u lokalnoj samoupravi u trajanju od sedam godina.
Sudija Artjom Karpov proglasio ga je krivim za podmićivanje, prevaru, nezakonito posedovanje oružja, službeno falsifikovanje i zloupotrebu položaja. Popovu je takođe naređeno da plati novčanu kaznu od 85 miliona rubalja (oko 900 hiljada evra).
Sud mu je takođe oduzeo čin armijskog generala i državna odlikovanja. Popov se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice i insistirao je da su mu kolege oficiri, koji su sklopili sporazum o krivici, namestili optužbe.
Tokom rasprave, državni tužilac je za Popova zatražio 22 godine zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima i novčanu kaznu od 130 miliona rubalja.
Suđenje je održano iza zatvorenih vrata na zahtev vojnog tužioca, koji je izjavio da materijali predmeta sadrže informacije koje predstavljaju službenu tajnu.
Sud je utvrdio da je između 2022. i 2024. godine Popov, zajedno sa Vladimirom Šesterovim, zamenikom načelnika Glavne direkcije za inovativni razvoj, i Vjačeslavom Ahmedovim, direktorom Vojno-patriotskog parka Patriot, svesno davao lažne informacije o završenim građevinskim radovima u parku i počinio višemilionsku proneveru budžetskih sredstava.
Prema procenama Istražnog komiteta, ukupan iznos ukradenih sredstava iznosio je 25,8 miliona rubalja. Patriot je vojno-patriotski park, čija je izgradnja odobrena 2013. godine na inicijativu ministra odbrane Sergeja Šojgua.
Zvanično otvaranje parka održano je u junu 2015. godine.
U NEDELjU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
10. 04. 2026. u 23:52
HEZBOLAH POZIVA LIBANSKU VLADU: Ne pregovarajte sa Izraelom
10. 04. 2026. u 23:32
IRANSKA DELEGACIJA STIGLA U ISLAMABAD: Evo ko ih predvodi na mirovnim pregovorima
10. 04. 2026. u 23:07
PUTINOVA PORUKA: Od ovoga će zavisiti suverenitet Rusije
10. 04. 2026. u 22:45
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
