OSUĐEN RUSKI VISOKI ZVANIČNIK: Dobio 19 godina zatvora

BIVŠI zamenik ruskog ministra odbrane Pavel Popov osuđen je na 19 godina zatvora zbog podmićivanja i prevare.

Vojni sud mu je takođe zabranio obavljanje bilo koje državne službe ili funkcije u lokalnoj samoupravi u trajanju od sedam godina.

Sudija Artjom Karpov proglasio ga je krivim za podmićivanje, prevaru, nezakonito posedovanje oružja, službeno falsifikovanje i zloupotrebu položaja. Popovu je takođe naređeno da plati novčanu kaznu od 85 miliona rubalja (oko 900 hiljada evra).

Sud mu je takođe oduzeo čin armijskog generala i državna odlikovanja. Popov se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice i insistirao je da su mu kolege oficiri, koji su sklopili sporazum o krivici, namestili optužbe.

Tokom rasprave, državni tužilac je za Popova zatražio 22 godine zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima i novčanu kaznu od 130 miliona rubalja.

Suđenje je održano iza zatvorenih vrata na zahtev vojnog tužioca, koji je izjavio da materijali predmeta sadrže informacije koje predstavljaju službenu tajnu.

Sud je utvrdio da je između 2022. i 2024. godine Popov, zajedno sa Vladimirom Šesterovim, zamenikom načelnika Glavne direkcije za inovativni razvoj, i Vjačeslavom Ahmedovim, direktorom Vojno-patriotskog parka Patriot, svesno davao lažne informacije o završenim građevinskim radovima u parku i počinio višemilionsku proneveru budžetskih sredstava.

Prema procenama Istražnog komiteta, ukupan iznos ukradenih sredstava iznosio je 25,8 miliona rubalja. Patriot je vojno-patriotski park, čija je izgradnja odobrena 2013. godine na inicijativu ministra odbrane Sergeja Šojgua.

Zvanično otvaranje parka održano je u junu 2015. godine.