AKO NE BUDE DOGOVORA Tramp: Ne isključujem slanje kopnenih snaga u Iran
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom.
Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za zapadne medije odgovorio da je ne odbacuje, ističući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.
-Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor, rekao je Tramp.
On je istakao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.
Tramp je prethodno upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.
U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove.
