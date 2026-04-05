AKO NE BUDE DOGOVORA Tramp: Ne isključujem slanje kopnenih snaga u Iran

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 04. 2026. u 21:20

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom.

АКО НЕ БУДЕ ДОГОВОРА Трамп: Не искључујем слање копнених снага у Иран

Foto: Profimedia

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za zapadne medije odgovorio da je ne odbacuje, ističući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.

-Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor, rekao je Tramp.

On je istakao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.

Tramp je prethodno upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

