AKO NE BUDE DOGOVORA Tramp: Ne isključujem slanje kopnenih snaga u Iran

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom.

Foto: Profimedia

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za zapadne medije odgovorio da je ne odbacuje, ističući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.

-Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor, rekao je Tramp.

On je istakao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.

Tramp je prethodno upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove.

sputnikportal.rs

