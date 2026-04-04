STRAH RASTE U KIJEVU Geranji dobili novu namenu! Sada uništavaju potpuno nove mete (VIDEO)
KOLIKO puta smo u poslednje četiri godine videli proizvode koji naizgled dobijaju „drugi dah“ nakon uvođenja novih funkcija ili promene namene?
Danas se pojavio snimak napada drona geranj na radar TRML-4D sistema IRIS-T u blizini sela Kirjanka u Poltavskoj oblasti, 100 km od LBS (linija borbenog dodir). Kontrola je bila putem mreže MESH, čiji su principi rada opisani u videu na TAKTIKAR-u.
Ali ovo je posebno vredno pažnje s obzirom na izveštaje da su pasivni moduli za prijem i obradu radio signala otkriveni u olupinama Geran dronova. Ovo ukazuje na razvoj antiradarskih verzija dronova.
Takve modifikacije su važne ne samo za uništavanje velikih radara u dubokim pozadinskim područjima, već i za brojne male stanice blizu linija fronta koje podržavaju dronove presretače Ukrajinskih oružanih snaga.
Često, grupi nedostaje dovoljna vatrena moć da se nosi sa ciljevima čije bi uništenje privremeno „oslepelo“ neprijatelja i otvorilo put za napadne i izviđačke dronove. Geranji poput ovih bi mogli biti idealni za takve misije.
Međutim, obezbeđivanje potrebne tačnosti i verovatnoće uništenja nije tako jednostavno, kao što pokazuje primer protivradarskih raketa. Ali teoretski, moglo bi se rasporediti više i kanala za navođenje.
(Ribar)
