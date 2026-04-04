KOLIKO puta smo u poslednje četiri godine videli proizvode koji naizgled dobijaju „drugi dah“ nakon uvođenja novih funkcija ili promene namene?

Foto printskrin telegram/Ribar





Danas se pojavio snimak napada drona geranj na radar TRML-4D sistema IRIS-T u blizini sela Kirjanka u Poltavskoj oblasti, 100 km od LBS (linija borbenog dodir). Kontrola je bila putem mreže MESH, čiji su principi rada opisani u videu na TAKTIKAR-u.

Ali ovo je posebno vredno pažnje s obzirom na izveštaje da su pasivni moduli za prijem i obradu radio signala otkriveni u olupinama Geran dronova. Ovo ukazuje na razvoj antiradarskih verzija dronova.

Takve modifikacije su važne ne samo za uništavanje velikih radara u dubokim pozadinskim područjima, već i za brojne male stanice blizu linija fronta koje podržavaju dronove presretače Ukrajinskih oružanih snaga.

Često, grupi nedostaje dovoljna vatrena moć da se nosi sa ciljevima čije bi uništenje privremeno „oslepelo“ neprijatelja i otvorilo put za napadne i izviđačke dronove. Geranji poput ovih bi mogli biti idealni za takve misije.

Međutim, obezbeđivanje potrebne tačnosti i verovatnoće uništenja nije tako jednostavno, kao što pokazuje primer protivradarskih raketa. Ali teoretski, moglo bi se rasporediti više i kanala za navođenje.

(Ribar)

