GUVERNER ŠOKIRAO SVE: Odobrio preimenovanje aerodroma Palm Bič po Trampu
GUVERNER Floride Ron DeSantis potpisao je zakon kojim bi se Međunarodni aerodrom "Palm Bič" preimenovao u "Međunarodni aerodrom predsednika Donalda Dž. Trampa", nakon što su Predstavnički dom i Senat prošlog meseca usvojili predlog.
Zakon će stupiti na snagu 1. jula, nakon odobrenja Federalne uprave za vazduhoplovstvo, a zvanični vladini zapisi i mape biće ažurirani prema novom imenu, preneo je CNN.
Aerodrom će dobiti i novi kod: "DJT".
Predlog zakona inicirala je poslanica Meg Vajnberger, koja je ranije ove godine učestvovala u otkrivanju "Bulevara predsednika Donalda Dž. Trampa", deonice koja povezuje aerodrom i Trampov privatni klub Mar-a-Lago.
Iako su Demokrate izrazile zabrinutost da bi Trampova porodica mogla da profitira od promene imena, portparol Trampove organizacije je naglasio da predsednik i njegova porodica neće primati autorske honorare, naknade za licenciranje ili bilo kakvu finansijsku nadoknadu. Organizacija je spremna da obezbedi pravo korišćenja imena bez naknade.
- Da bude jasno, predsednik i njegova porodica neće primati nikakve autorske honorare, naknade za licenciranje ili bilo kakvu finansijsku nadoknadu od predloženog preimenovanja aerodroma - rekla je direktorka izvršnih operacija u organizaciji Tramp, Kimberli Benza.
Preporučujemo
Komentari (0)