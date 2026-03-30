POGLED SA ZAPADA: Iran postigao stratešku pobedu jačanjem kontrole nad Ormuskim moreuzom

IRAN je održao stratešku pobedu u prvom mesecu oružanog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama pooštravanjem kontrole nad plovidbom u Ormuskom moreuzu, navodi Blumberg.

Agencija navodi da je upravo Teheran stekao najznačajniju stratešku prednost nakon prvog meseca sukoba, iako su SAD i Izrael izvršili brojne napade na iransku infrastrukturu i likvidirali značajan deo rukovodstva zemlje.

Prema procenama Blumberga, u martu je kroz Ormuski moreuz dnevno prolazilo prosečno šest brodova, u poređenju sa dnevnim prosekom od 135 pre borbenih dejstava. Istovremeno je 80 odsto tankera koji su prošli kroz moreuz u martu pripadalo Iranu ili njegovim saveznicima.

Agencija napominje da sposobnost Teherana da kontroliše plovidbu u moreuzu samo raste, jer skoro svi brodovi koji prolaze kroz njega to čine preko ruta koje je odobrio Iran i kreću se bliže iranskoj, a ne omanskoj obali kako bi osigurali bezbedan prolaz.

Blumberg naglašava da se kontrola nad Ormuskim moreuzom pokazala kao „izuzetno efikasno asimetrično oružje u borbi Irana protiv dve najmoćnije svetske vojne sile“, jer je omogućila Teheranu da direktno utiče na globalna energetska tržišta i nanosi značajnu finansijsku štetu, nešto čemu Vašington do sada nije bio u stanju da se suprotstavi.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Iranske vlasti su takođe odlučile da zatvore Ormuski moreuz za brodove povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i zemljama koje su podržavale agresiju protiv ove zemlje. Tokom sukoba, nekoliko tankera je napadnuto zbog prolaza kroz moreuz bez dozvole Teherana. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je 25. marta objavio da je Iran dozvolio prolaz kroz Ormuski moreuz prijateljskim zemljama, uključujući Rusiju, Indiju, Irak, Kinu i Pakistan.

