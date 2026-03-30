NAPADNUT CIVILNI AVION U IRANU: Hitno se oglasio Teheran, optužio dve države
SAD i Izrael napali su avion koji je prevozio humanitarnu pomoć, tvrdi Iranska organizacija civilnog vazduhoplovstva.
- Najoštrije osuđujemo američko-izraelski napad na iranski civilni avion koji je sleteo na aerodrom u Mešhedu, prevozeći lekove i medicinsku opremu koju je obezbedilo nekoliko zemalja - preneo je Si-En-En njegovu izjavu.
Vazduhoplovne vlasti su zahtevale da međunarodne organizacije istraže incident, ne precizirajući kada se dogodio.
Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu .
Izveštaji su uključivali razaranja i civilne žrtve. Već prvog dana, pogođena je ženska škola na jugu zemlje.
Islamska Republika je odgovorila napadima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne baze na Bliskom istoku.
(RIA Novosti)
