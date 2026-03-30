Svet

OMANSKA LUKA SUTRA POČINJE SA RADOM : Poznati detalji napada i mere bezbednosti

В.Н.

30. 03. 2026. u 17:55

DANSKA brodska kompanija Maersk saopštila je da će luka Salala u Omanu, koja je tokom vikenda pogođena dronom, ponovo biti otvorena u utorak.



Omanske vlasti navele su da je jedan radnik ranjen i da je pričinjena manja materijalna šteta u napadu na luku kojom upravlja Maers-APM Terminals i predstavlja jedno od ključnih transportnih čvorišta u toj zemlji Zaliva, prenose mediji

- Pogođeno područje je ograničeno i, kako se operacije budu nastavljale, luka će postepeno vraćati puni kapacitet. Ipak, izvesna operativna ograničenja mogla bi da potraju još neko vreme - naveo je Maersk u najnovijem saopštenju.

Nakon napada, u luci će biti uvedene dodatne bezbednosne i preventivne mere, dodaje se.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

