OMANSKA LUKA SUTRA POČINJE SA RADOM : Poznati detalji napada i mere bezbednosti

DANSKA brodska kompanija Maersk saopštila je da će luka Salala u Omanu, koja je tokom vikenda pogođena dronom, ponovo biti otvorena u utorak.

Omanske vlasti navele su da je jedan radnik ranjen i da je pričinjena manja materijalna šteta u napadu na luku kojom upravlja Maers-APM Terminals i predstavlja jedno od ključnih transportnih čvorišta u toj zemlji Zaliva, prenose mediji

- Pogođeno područje je ograničeno i, kako se operacije budu nastavljale, luka će postepeno vraćati puni kapacitet. Ipak, izvesna operativna ograničenja mogla bi da potraju još neko vreme - naveo je Maersk u najnovijem saopštenju.

Nakon napada, u luci će biti uvedene dodatne bezbednosne i preventivne mere, dodaje se.