IMA MRTVIH U PUCNJAVI U ŠKOLI: Napadač (15) izašao iz toaleta sa pištoljem, pa krenuo u krvavi pir

PETNAESTOGODIŠNjI dečak danas je otvorio vatru u školi Marijano Moreno u mestu San Kristobal u argentinskoj provinciji Santa Fe, usmrtivši jednog učenika i ranivši još osmoro, saopštile su vlasti.

Napadač je priveden odmah nakon incidenta, navodi lokalna vlada, prenosi argentinski portal Nasion. Šest učenika pretrpelo je lakše povrede dok su bežali sa mesta događaja i svi su van životne opasnosti.

Dva druga učenika prebačena su u Regionalnu bolnicu ''Rafaela'', od kojih je jedan u ozbiljnom, ali stabilnom stanju.

Prema rečima jedne od učenica, napadač je viđen kako izlazi iz toaleta sa pištoljem i počinje da puca u vazduh, nakon čega su svi počeli da beže. Incident se dogodio dok su učenici čekali da se podigne nacionalna zastava, ritual koji se svakodnevno izvodi pre početka nastave u školi u gradu sa oko 16.000 stanovnika. Vlasti veruju da je napadač koristio sačmaricu.

Nastava je privremeno obustavljena, a učenici poslati kućama. Identitet napadača i žrtava nije odmah objavljen.

Sudske vlasti su saopštile da petnaestogodišnji dečak koji je otvorio vatru u školi Mariano Moreno u San Kristobalu neće biti krivično gonjen prema važećem zakonodavstvu, jer novi Zakon o maloletničkom krivičnom postupku, koji predviđa krivičnu odgovornost od 14 godina, još nije stupio na snagu i primenjivaće se za 180 dana. Prema važećim propisima, najduža kazna koja se može izreći maloletnom počiniocu krivičnog dela je 15 godina zatvora u specijalizovanom centru za maloletnike, uz programe resocijalizacije, do punoletstva, kada će se razmotriti eventualni transfer u redovan zatvorski sistem.

Pravosudne vlasti takođe će utvrditi kako je dečak došao do vatrenog oružja i da li postoji odgovornost roditelja ili odraslih iz njegovog bliskog okruženja.

Karolina Moreli, koordinator obrazovanja u opštini, izjavila je da je napadač bio dobar učenik, mirnog ponašanja, što su potvrdili i njegovi drugovi iz razreda. Moreli je naglasila potrebu za jačim angažovanjem obrazovnog i socio-emocionalnog rada sa učenicima, uključujući praćenje njihovog porodičnog i društvenog okruženja.

(Tanjug)

