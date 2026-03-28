ZELENSKI PONOVO ZAKUKAO: Nema vojnog smisla, napad na Odesu čist teror

VLADIMIR Zelenski se oglasio na mreži Fejsbuk navodeći da je Rusija tokom noći izvela masovni napad na Odesu.

"Nema vojnog smisla, ovo je čisti teror protiv običnih civila. U ovom napadu na grad je učestvovalo više od 60 dronova. Nažalost, postoji velika šteta. Među pogođenim objektima su porodilište, stambene zgrade, preduzeća, luka i kritična infrastruktura", naveo je Zelenski.

Dodao je da njihove službe nastavljaju da rade i pomažu na mestima gde je to potrebno.

