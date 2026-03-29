SRBIJA GLASA, BLOKADERI DIVLJAJU

Danas je u 10 opština širom Srbije trebalo da svedočimo prazniku demokratije, danu u kojem građani mirno, slobodno i bez pritisaka odlučuju o svojoj budućnosti. Umesto toga, izborni dan obeležavaju tenzije, incidenti i pokušaji da se volja građana naruši na ulici, a ne na biračkom mestu.

Prema brojnim navodima i izveštajima sa terena, upravo blokaderi u više izbornih sredina prave haos, ometaju izborni proces i vrše pritisak na građane. Umesto demokratske borbe argumentima, sve češće se pribegava zastrašivanju, provokacijama i stvaranju atmosfere straha, što je nedopustivo u bilo kom uređenom društvu.

Zato je danas važno jasno poručiti da Srbija mora ostati društvo u kojem se vlast dobija na izborima, a ne na ulici. Demokratija podrazumeva mir, dostojanstvo i poštovanje zakona, i svako ko to narušava, direktno radi protiv interesa građana i same države.

