"ON JE DOŠAO DA MENE BIJE U MOJOJ SRBIJI": Oglasio se Vukašin kog su blokaderi brutalno tukli
VUKAŠIN Đoković, aktivista Srpske napredne stranke (SNS) kog je grupa siledžija blokadera danas brutalno pretukla u Smederevskoj Palanci, govorio je za Informer TV nakon izlaska iz bolnice.
Uprkos povredama on je najpre istakao kako se oseća odlično i da to može ponosno da kaže jer je odbranio ono u šta čvrsto veruje.
- Hvala svima na podršci, stiglo mi je mnogo poruka i ljudi su me zvali sa svih strana. Zaista, koliko god je to tužan događaj jer mi danas treba da slavimo demokratiju i da se borimo za slobodu govora, ja sam doživeo ovo. Imali su teleskop palice, prskali su me suzavcem... Bio sam u bolnici i sada sam dobro, hvala svima na profesionalno obavljenom poslu. Razočaralo me je sve ovo, ali su blokaderi pokazali svoje pravo lice i još jednom potvrdili ono što mi u poslednjih godinu i po dana govorimo o njima - istakao je najpre Vukašin Đoković.
Prema njegovim rečima, blokaderi svakodnevno napadaju neistomišljenike, vijaju ih po ulicama, napadaju, a uz to nemaju program, nemaju argumente i onda samo pribegavaju nasilju.
- I to vidimo po svim opštinama. Ali srpski marod je pametan, nije onakav kakvim ga predstavljaju na tajkunskim medijima, N1 i Novoj S. Srpski narod ceni poštenje i rad i trud. Ubeđen sam u pobedu i to 10:0 - naglasio je on.
Kako je dodao, koliko god mi je bilo teško kad je bio napadnut i opkoljen, ostao je čvrsto na nogama jer veruje u ono u šta se bori.
- Imamo samo jednu otadžbinu, ne treba da se delimo, već da se svi borimo za bolje sutra - rekao je on.
Ponovio je još jednom da je blokaderima jedini cilj da zastrašuju.
- Ali mene su ovim samo dodatno motivisali da se borim. Vreme je da stanemo blokaderskom nasilju na kraj, a oni su pokazali šta su - naglasio je Đoković.
Potom je otkrio detalje o tome ko je učestvovao u napadu na njega.
- Saznali smo tokom ove istrage da je jedan od njih hrvatski državljanin. Mene su pitali šta ću ja u Smederevskoj Palanci, a neki od njih su došli iz Hrvatske. Hrvatski državljanin je došao da mene bije u mojoj Srbiji - naglasio je Đoković.
Podsetimo, grupa siledžija blokadera koja je danas napala Đokovića u Smederevskoj Palanci je uhapšena, a kod njih su pronađene palice, suzavac i municija.
BLOKADERI NAPALI AKTIVISTU SNS-a! Vukašinu Đokoviću razbili auto, pa nasrnuli na njega
29. 03. 2026. u 12:31
SRBIJA GLASA, BLOKADERI DIVLjAJU
29. 03. 2026. u 19:37
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
