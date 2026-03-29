"ON JE DOŠAO DA MENE BIJE U MOJOJ SRBIJI": Oglasio se Vukašin kog su blokaderi brutalno tukli

VUKAŠIN Đoković, aktivista Srpske napredne stranke (SNS) kog je grupa siledžija blokadera danas brutalno pretukla u Smederevskoj Palanci, govorio je za Informer TV nakon izlaska iz bolnice.

Uprkos povredama on je najpre istakao kako se oseća odlično i da to može ponosno da kaže jer je odbranio ono u šta čvrsto veruje.

- Hvala svima na podršci, stiglo mi je mnogo poruka i ljudi su me zvali sa svih strana. Zaista, koliko god je to tužan događaj jer mi danas treba da slavimo demokratiju i da se borimo za slobodu govora, ja sam doživeo ovo. Imali su teleskop palice, prskali su me suzavcem... Bio sam u bolnici i sada sam dobro, hvala svima na profesionalno obavljenom poslu. Razočaralo me je sve ovo, ali su blokaderi pokazali svoje pravo lice i još jednom potvrdili ono što mi u poslednjih godinu i po dana govorimo o njima - istakao je najpre Vukašin Đoković.

Prema njegovim rečima, blokaderi svakodnevno napadaju neistomišljenike, vijaju ih po ulicama, napadaju, a uz to nemaju program, nemaju argumente i onda samo pribegavaju nasilju.

- I to vidimo po svim opštinama. Ali srpski marod je pametan, nije onakav kakvim ga predstavljaju na tajkunskim medijima, N1 i Novoj S. Srpski narod ceni poštenje i rad i trud. Ubeđen sam u pobedu i to 10:0 - naglasio je on.

Kako je dodao, koliko god mi je bilo teško kad je bio napadnut i opkoljen, ostao je čvrsto na nogama jer veruje u ono u šta se bori.

- Imamo samo jednu otadžbinu, ne treba da se delimo, već da se svi borimo za bolje sutra - rekao je on.

Ponovio je još jednom da je blokaderima jedini cilj da zastrašuju.

- Ali mene su ovim samo dodatno motivisali da se borim. Vreme je da stanemo blokaderskom nasilju na kraj, a oni su pokazali šta su - naglasio je Đoković.

Potom je otkrio detalje o tome ko je učestvovao u napadu na njega.

- Saznali smo tokom ove istrage da je jedan od njih hrvatski državljanin. Mene su pitali šta ću ja u Smederevskoj Palanci, a neki od njih su došli iz Hrvatske. Hrvatski državljanin je došao da mene bije u mojoj Srbiji - naglasio je Đoković.

Podsetimo, grupa siledžija blokadera koja je danas napala Đokovića u Smederevskoj Palanci je uhapšena, a kod njih su pronađene palice, suzavac i municija.