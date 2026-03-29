ZELENSKI SE OGLASIO O MESTU MIROVNIH PREGOVORA: Može svuda, osvim u dve zemlje
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina neće biti strana koja blokira dalje mirovne pregovore i spremna je da ih održi bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji.
- Nikada nećemo biti strana koja blokira mirovne pregovore, odugovlači ili odlaže itd. I zato smo spremni da se sastanemo bilo gde, osim u Rusiji i Belorusiji koje su saveznice i naši neprijatelji - rekao je on u intervjuu za američki televizijski kanal NBC njuz tokom posete Kataru.
On je rekao i da je američki tim ponudio da bude domaćin trilateralnih pregovora na američkom tlu, ali da ruska strana nije bila voljna da to učini.
Kao mesto mogućeg održavanja trilateralnog sastanka on je predložio Tursku ili Švajcarsku.
Ocenio je i da je novi sukob na Bliskom istoku dodatno je usporio diplomatske napore za okončanje rusko-ukrajinskog rata.
Zelenski je takođe naveo da mu je rečeno da američki posrednički tim, koji predvode specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner, neće moći da vodi razgovore na neutralnoj lokaciji van Sjedinjenih Američkih Država tokom rata protiv Irana.
Na pitanje da li veruje da je Trampu stalo do budućnosti Ukrajine, Zelenski je, navodi portal, zastao na trenutak.
- Nadam se. Znate politiku Sjedinjenih Američkih Država danas. Više im je stalo do SAD. Uzgred, to je razumljivo. Razumemo to i mislim da je američki tim veoma otvoren po tom pitanju - rekao je Zelenski.
