AMERIČKI GENERAL UPOZORAVA TRAMPA: Kopnena operacija u Iranu doživela bi neuspeh, nisu ni 1979. to pokušali
MOGUĆA kopnena operacija Sjedinjenih Američkih Država u Iranu doživela bi neuspeh, smatra penzionisani američki general-major Rendi Maner.
-Potpuno je apsurdno pomisliti da bi mali broj padobranaca, koji su veoma slabo naoružani, i marinaca mogao bilo šta da uradi… Brigada koja se iskrca usred desetina hiljada naoružanih vojnika neće preživeti, rekao je Maner za „Si-En-En“.
General je podsetio da su SAD otkazale sličnu operaciju 1979. godine, znajući da će ih iranske snage potpuno uništiti.
Ranije je list „Vašington post“ objavio da Ministarstvo rata SAD priprema višenedeljnu kopnenu operaciju u Iranu. Potencijalna kopnena operacija ne bi bila potpuna invazija, već bi uključivala akcije koje bi zajednički izvodile snage za specijalne operacije i konvencionalne pešadijske jedinice.
Takođe je u subotu Centralna komanda SAD objavila da je desantni brod američke mornarice „Tripoli“ stigao na Bliski istok.
Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
