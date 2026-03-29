PREMINUO BIVŠI PREDSEDNIK ALŽIRA: Borio se sa teškom bolešću
BIVŠI predsednik Alžira Lamin Zerual, koji je bio na vlasti od 1994. do 1999. godine, preminuo je u 84. godini, nakon teške bolesti, saopštilo je danas predsedništvo Alžira.
U saopštenju se navodi da je preminuo u vojnoj bolnici Mohamed Sežir Nekače, nakon borbe sa teškom bolešću, prenosi RTL.
U Alžiru su proglašena tri dana nacionalne žalosti, tokom kojih će zastave biti spuštene na pola koplja širom zemlje i u diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.
Njegovo telo izloženo je u Palati naroda, kako bi građani mogli da mu odaju počast.
Zerual će biti sahranjen sutra u svom rodnom gradu Batni, gde je živeo nakon povlačenja iz politike. Za razliku od drugih bivših predsednika, koji su sahranjeni na groblju El Alia u delu rezervisanom za heroje rata za nezavisnost, on će počivati u rodnom mestu.
Kao bivši oficir, vodio je zemlju tokom jednog od najnasilnijih perioda u njenoj istoriji, a 1995. godine organizovao je prve višestranačke predsedničke izbore.
Bio je poznat po skromnosti i ostao je veoma popularan među građanima i nakon povlačenja iz politike.
