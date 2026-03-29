VUČIĆ STIGAO U SEDIŠTE SNS-A: Govoriće oko 22 sata o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras nešto posle 19 časova u sedište Srpske napredne stranke na Novom Beogradu.
Podsetimo, najavljeno je da će se Vučić obratiti večeras oko 22.00 sata, a govoriće o rezultatima lokalnih izbora koji se održavaju u 10 gradova i opština.
Vučić će govoriti i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.
Lokalni izbori održavaju se danas u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Sevojnu i Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku.
Izborna tišina traje do 20 časova.
