KRITIČNO U NUKLARKI BUŠER U IRANU: Amerikanci sve nemilosrdnije granatiraju, biraju se ljudi koji će ostati da je čuvaju
SITUACIJA u nuklearnoj elektrani Bušer u Iranu se pogoršava zbog novog granatiranja, koje se dogodilo tokom protekle noći, što predstavlja pretnju po nuklearnu bezbednost, izjavio je danas generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.
- Situacija na lokaciji nastavlja da se pogoršava. Sinoć je lokacija operativnog energetskog bloka broj 1 napadnuta po treći put. Municija je, kao i u drugom incidentu, eksplodirala u neposrednoj blizini pumpne stanice, koja snabdeva vodom opremu reaktora. Nije teško pretpostaviti da ovo predstavlja neposrednu pretnju po nuklearnu bezbednost. Srećom, nije bilo žrtava - rekao je Lihačov novinarima, prenosi Interfaks.
Nuklearna elektrana Bušer, čiji novi blok gradi Rusija, prethodno je granatirana 17. i 24. marta marta a najnovija eksplozija municije se takođe dogodila u neposrednoj blizini crpne stanice. Lihačov je najavio je da će minimalan broj osoblja ostati na lokaciji nuklearne elektrane Bušer, kako bi se zaštitila oprema i obezbedio njen rad.
- Trenutno utvrđujemo ko će ostati na licu mesta kao deo minimalno potrebnog tima, čiji će zadatak biti da obezbedi operativnost i bezbednost opreme na licu mesta, kao i funkcionisanje našeg kadrovskog naselja. Verujem da će to biti nekoliko desetina ljudi - rekao je Lihačov.
Rosatom je već evakuisao više od 400 ljudi sa lokacije, a trenutno oko 320 ljudi i dalje radi u nuklearnoj elektrani Bušer.
(Tanjug)
