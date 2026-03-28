TRAMP RAZMATRA REORGANIZACIJU NATO PAKTA: Evo i na koji način
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra reorganizaciju NATO-a primenom modela "plati da učestvuješ" ("pay to play"), koji bi ograničio pravo saveznika da donose odluke ukoliko ne ispunjavaju američke zahteve za finansiranje.
Prema izvorima bliskim Trampu, takav model bi mogao da spreči saveznike da odlučuju o misijama, proširenju NATO-a ili aktiviranju Člana 5, ukoliko ne troše ciljnih pet odsto BDP-a na odbranu, preneo je "Telegraf".
Trenutno sve članice troše najmanje dva odsto, a neki saveznici, poput Velike Britanije, nastoje da ispune zahtev za veći nivo finansiranja.
Tramp, takođe, razmatra povlačenje američkih trupa iz Nemačke i preusmeravanje resursa na Bliski istok, uključujući moguću kopnenu operaciju prema iranskom terminalu za izvoz nafte Harg.
Pentagon je obavestio Kongres o planovima da preusmeri oko 750 miliona dolara iz programa koji podržava NATO u Kijevu za obnovu američkog arsenala.
Tramp je izrazio frustraciju zbog odbijanja saveznika da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz i navodno planira dodatno slanje 10.000 vojnika, borbenih aviona i oklopnih jedinica u region.
"Frustracija koju smo imali sa Evropljanima bila je i te kako stvarna. Svaka zemlja koja ne plaća pet odsto ne bi trebalo da ima pravo da glasa o budućim rashodima u NATO-u", rekao je izvor iz administracije.
Predsednik SAD je naveo da će se odluke o slanju trupa i finansijskim zahtevima pamtiti.
"Ovo je bio test za NATO... Nikada ne zaboraviti", rekao je Tramp.
Izvori navode i da se Trampov odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom pogoršao nakon što je Velika Britanija sprečila SAD da koriste vojnu bazu "Dijego Garsija" na ostrvima Čagos.
(Sputnjik)
