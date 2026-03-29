HUTI PONOVO PRETE: Evo zašto su opasnost za globalnu ekonomiju

NAKON što su se uzdržavali od napada tokom prve četiri nedelje rata, jemenski Huti, koje podržava Iran, ispalili su rakete na Izrael.

Iako ova pretnja Izraelu nije velika, njihova prava moć leži u sposobnosti da ugroze ključnu pomorsku rutu u Crvenom moru, što bi moglo da zada novi udarac globalnoj ekonomiji, piše BBC News.

Napadi na Izrael

Huti, pokret koji i dalje kontroliše glavni grad Jemena, Sanu, i sever i druge delove zemlje, napravili su prvi potez nakon perioda uzdržanosti, tvrdeći da su ciljali „osetljive izraelske vojne lokacije“.

Ipak, pretnja koju Huti predstavljaju Izraelu svojim raketnim napadima znatno je manja od one koju predstavlja Iran.

Grupa je ranije ispaljivala rakete na Izrael u znak podrške Hamasu, nakon napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine, ali su ti napadi, koji su prestali pre nekoliko meseci, prouzrokovali zanemarljivu štetu.

Prava pretnja koju Huti predstavljaju je kod obale Jemena.

Udarac po globalnoj ekonomiji

U znak podrške Hamasu, Huti su ranije ciljali brodove koji prolaze kroz moreuz Bab el Mandeb na južnom kraju Crvenog mora, između Jemena i Afričkog roga, ugrožavajući ovu vitalnu komercijalnu pomorsku rutu.

Ako ponove takve akcije, to bi bio još jedan težak udarac po globalnu ekonomiju.

Dodajte tome skoro potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Irana, i dva glavna strateška plovna puta za trgovinu i snabdevanje energijom mogla bi biti presečena.

Huti bi takođe mogli ciljati energetsku i vojnu infrastrukturu u susednim arapskim državama Zaliva, poput Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao što su to činili u prošlosti.

Moguće posledice

Kada su Huti ranije izvodili takve akcije, suočavali su se sa intenzivnim vazdušnim napadima Sjedinjenih Država i Izraela, usmerenim na njihovo rukovodstvo i vojne kapacitete.

Međutim, čini se da je pokret prevazišao ovo, pa se postavlja pitanje koliko daleko su spremni da idu.

Iako su napadi u prilog Hamasu i Palestincima doneli određeno odobrenje na domaćem i regionalnom nivou, delovanje u korist Irana moglo bi biti sasvim drugačije pitanje.

Tu je i pitanje samog Jemena, koji je nakon godina nemira i rata već neko vreme relativno miran.

Dublje vojno učešće Huta u sukobu između SAD, Izraela i Irana moglo bi pokrenuti ponovno izbijanje unutrašnjih sukoba.

Nema sumnje da bi nastavak i intenziviranje napada Huta označilo novu eskalaciju i proširenje rata.

(Indeks.hr)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja