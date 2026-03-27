AMERIKANCI postavljaju uslov da Ukrajini daju garancije bezbednosti ako rukovodstvo u Kijevu povuče svoju vojsku iz Donbasa i preda ga pod kontrolu Rusima.

Ukrajina to ne može da učini, jer bi to bio kritičan korak za bezbednost, ne samo nas nego i cele Evrope. Predajom Donbasa Rusiji Ukrajina bi se lišila moćnog pojasa duboko ešalonske linije odbrane na istoku.

Izjavio je ovo predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski za agenciju Rojters. Zelenski smatra da na zahteve Vašingtona utiče sukob SAD sa Iranom zbog kog Bela kuća teži maksimalno brzom završetku rata u Istočnoj Evropi.

U Vrhovnoj radi Ukrajine gube nadu da bi uskoro mogao da se zaustavi rat. Parlamentarac iz vladajuće partije Sluga naroda Fjodor Venislavski tvrdi da su diplomatski pregovori blokirani na neodređeni rok i za britanski list "Telegraf" ocenjuje da je geopolitička situacija za Ukrajinu krajnje nepovoljna.

- Zbog toga nam je Zelenski postavio zadatak, pre svega ministru odbrane kao i vojno-industrijskom kompleksu da traži zamenu raketama koje smo dobijali iz SAD - kaže on.

U Berlinu je nemački kancelar Fridrih Merc objavio da je Ukrajina naoružana bolje nego ikada i nisu joj potrebne nemačke dalekometne rakete "taurus". Objasnio je da Ukrajina ima svoje dalekometne rakete koje je sama razradila, delimično uz nemačku pomoć.

Ruski parlamentarci u Kongresu DELEGACIJA ruskog parlamenta na čelu sa Vjačeslavom Nikonovom razgovaraće u Vašingtonu sa američkim kolegama, a glavni cilj je obnova dijaloga. Pored Nikonova koji predstavlja Jedinstvenu Rusiju u delegaciji je i potpredsednik Ruske dume Boris Černjišov iz redova Liberalno-demokratske partije, kao i Vladimir Isakov, predstavnik Komunističke partije Rusije. Nikonov je inače unuk sovjetskog narodnog komesara inostranih poslova Vjačeslava Molotova. Foto Tanjug/AP/J. Scott Applewhite

Ruska delegacija je u Vašington stigla avionom "Il-96". Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da rukovodstvo Rusije pozdravlja bilo kakve forme dijaloga sa Amerikancima. Još u oktobru prošle godine kongresmenka Ana Paulina Luna potvrdila je da postoji želja da se američki kongresmeni sretnu sa kolegama iz Rusije.

- U razgovorima će se posvetiti pažnja mirnom dijalogu i konstruktivnom delovanju, kako bi došlo do dugoročnog stabilnog mira između Rusije i Ukrajine - objasnila je Ana Luna.

Ukrajina bi uskoro trebalo dobiti nove nemačke dronove "sparta" sa većim radijusom kretanja do 200 kilometara, uz više eksploziva.

U Kijevu sada okrivljuju Moskvu da priprema udare na infrastrukturu snabdevanja vodom Ukrajine narednih meseci.

Istovremeno, predsednik Čečenije Ramzan Kadirov tvrdi da je od početka operacije iz Čečenije na front otišlo 70.520 vojnika, od čega 24.500 dobrovoljaca. Regionalni fond Ahmata Kadirova je za potrebe vojne operacije poslao 2.768 jedinica specijalnih vozila i više od 17.000 kvadrokoptera, kao i 29.000 tona humanitarne pomoći...