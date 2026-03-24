DA LI JE TRAMP JE ODUSTAO? Izraelski mediji: Amerikanci su odredili ovaj datum za završetak rata

TRAMP kaže da su SAD vodile dva dana razgovora sa Teheranom o planu za okončanje rata i odustale od 48-časovnog ultimatuma za napad na elektrane, dok Iran negira bilo kakve pregovore, a Izrael kaže da su bili kontakti sa predsednikom parlamenta; zvaničnici procenjuju da Iran može da nastavi stalnu svakodnevnu raketnu vatru prema Izraelu uprkos tekućim napadima.

Nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, izraelski zvaničnik je rekao da je Vašington postavio 9. april kao ciljni datum za okončanje rata. Takođe da je ostavljeno još oko 21 dan za nastavak borbi i pregovora.

Zvaničnik je rekao da se očekuje da će se razgovori između Irana i Sjedinjenih Država održati kasnije ove nedelje u Pakistanu, dodajući da Vašington nije obavestio Izrael o kontaktima sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom.

Završetak rata do tog datuma mogao bi omogućiti Trampu da poseti Izrael na Dan nezavisnosti kako bi primio Nagradu Izraela, rekao je zvaničnik.

Izraelski odbrambeni zvaničnici procenjuju da čak i ako se borbe sa Iranom nastave do tada, Teheran će verovatno održati stabilan tempo raketne vatre prema Izraelu, u proseku oko 10 lansiranja dnevno.

Zvaničnici su rekli da je Iran povremeno lansirao između 12 i 15 raketa dnevno, dok je drugim danima broj opao na oko sedam. Međutim, rekli su da se Iran mučio da izvede velike baraže, delimično zbog oštećenja svojih sistema komandovanja i kontrole.

Prema ažuriranim izraelskim vojnim podacima, oko 330 raketnih lansera u Iranu je van upotrebe. Otprilike polovina je uništena, a ostatak je onesposobljen nakon što je zarobljen u tunelima ili podzemnim objektima. Izraelske procene ukazuju da je između 100 i 150 lansera još uvek operativno.

Izraelska vojska je saopštila da je pogodila više ciljeva, uključujući i štab Kuds snaga, elitne jedinice Iranske revolucionarne garde koja nadgleda i koordinira operacije u inostranstvu.

Dodatni udari su bili usmereni na štab protivvazdušne odbrane Revolucionarne garde, komandni centar kopnenih snaga koji se nalazi u velikom vojnom kompleksu u centru Teherana, obaveštajne objekte Kuds snaga i lokaciju koju je iransko Ministarstvo odbrane koristilo za proizvodnju krstarećih raketa.

Vojska je takođe saopštila da je pogodila proizvodne industrije i istraživačke lokacije povezane sa elektronikom, balističkim raketama i bojevim glavama, dodajući da se udari nastavljaju po planu.

U Libanu, izraelske snage nastavljaju da ciljaju položaje Hezbolaha. Zvaničnici odbrane procenjuju da je uporište grupe u južnim predgrađima Bejruta gotovo napušteno i da je Hezbolah uglavnom izbegavao pokretanje direktnih sukoba ili organizovanu odbrambenu borbu.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negira bilo kakve pregovore sa SAD.

Iranski zvaničnici javno su odbacili mogućnost pregovora. Vojni zvaničnik je rekao novinskoj agenciji Tasnim, koja je povezana sa iranskom vladom, da je Iran „pripremio iznenađenja za naredne dane“ koja bi jasno stavila ishod u obzir.

Ebrahim Rezaei, portparol Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, rekao je da „nema logike u pregovorima pod ovim okolnostima“ i da iranski protivnici „razumeju samo jezik sile i raketa“.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da je Iran primio poruke od „prijateljskih zemalja“ koje ukazuju na interesovanje SAD za razgovore o okončanju rata, ali Teheran nije odgovorio. Dodao je da stav Irana o Ormuskom moreuzu i uslovi za okončanje sukoba ostaju nepromenjeni.

Visoki iranski zvaničnik rekao je Rojtersu da su Sjedinjene Države tražile sastanak sa Galibafom, ali Iran još nije odgovorio. Fajnenšel tajms je izvestio da pakistanski zvaničnici prenose poruke između iranskih predstavnika i Trampovih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

(ynetnews.com)

