IRAN GAĐA FINANSIJSKO SRCE DUBAIJA: "Ne moraju da nas povrede, dovoljno je što nas terorišu da bi ugušili ekonomiju" (VIDEO)
IRANSKI napadi dronovima ugrozili su finansijsku četvrt Dubaija nakon niza incidenata koji su uznemirili stanovnike. Iako su tornjevi u Međunarodnom finansijskom centru Dubaija (DIFC) pretrpeli štetu, većina dronova i projektila je presretnuta.
Kancelarija za medije Vlade Dubaija potvrdila je da su danas ostaci presretnutog drona izazvali „manji incident“ na fasadi jedne zgrade u centru grada, gde se nalazi DIFC.
Stanovnici obližnjih zgrada čuli su, kako kažu, najglasniju eksploziju od početka sukoba, u kojem je Iran lansirao više od 1.500 dronova i oko 300 projektila na Ujedinjene Arapske Emirate.
- Bilo je toliko glasno da sam mislio da će mi prozori popucati - izjavio je jedan od njih.
Na višem spratu tornja Innovation One u okviru DIFC-a, gde se nalazi restoran Sexy Fish, vidljiva su oštećenja, uključujući razbijene prozore i oštećenu fasadnu oblogu.
Služba obezbeđenja upozoravala je prolaznike koji su pokušavali da fotografišu mesto događaja.
Zbog snimanja ili deljenja fotografija incidenata koji se tiču nacionalne bezbednosti uhapšeni su i neki strani državljani. Bezbednosne službe ispitivale su i administratore WhatsApp grupa zbog razmene takvih informacija u privatnim porukama.
Incidenti u poslovnom srcu grada
U četvrtak je osoblje koje radi u kancelarijama DIFC-a uznemirio dron koji je preleteo centar, a zatim se uputio ka obali i srušio u stambenom delu.
Advokati su istrčali iz svojih kancelarija kada su čuli zvuk nalik kosilici, nakon čega je usledila snažna eksplozija. Jedan zaposleni koji je bio na pauzi za pušenje u prizemlju svedočio je kako borbeni avion pokušava da obori dron.
U drugom incidentu istog dana, ostaci nakon presretanja pali su na toranj u blizini lokalne metro stanice, a dim se digao iznad zgrade, vidljiv iz brojnih kancelarija u DIFC-u.
Posledice za poslovanje
Nekada užurbana četvrt postala je jedna od najtiših poslovnih zona u Dubaiju otkako je pre gotovo dve nedelje izbio sukob. Mnoge međunarodne kompanije brzo su uputile zaposlene na rad od kuće, zbog čega su parkinzi i prodavnice ostali relativno prazni.
Napadi dronovima na DIFC usledili su dan nakon što su iranski zvaničnici zapretili napadima na banke i američke kompanije kao odmazdu za udare na finansijske institucije u Islamskoj Republici.
Kao odgovor na tu pretnju, banke Citi i Standard Chartered takođe su produžile mogućnost rada od kuće za svoje zaposlene.
Ekonomska ranjivost i odbrana
Aktivnosti dronova oko tornjeva DIFC-a otkrile su ranjivost diversifikovane ekonomije Dubaija, koja je privukla veliki broj stranaca u potrazi za sigurnim okruženjem i niskim porezima.
Ipak, Ujedinjeni Arapski Emirati uspeli su da presretnu ogromnu većinu projektila i dronova, iako su bili izloženi najžešćim iranskim napadima među svim zemljama regiona.
Bankari i zvaničnici UAE smatraju da bi ekonomski oporavak mogao zavisiti od prekida vatre koji bi rešio pitanje projektila i dronova. Strahuju da bi iranski režim, ako ostane netaknut, mogao da podrije stabilnost samim pretnjama napadima.
Napadi na istaknute ciljeve poput hotela Fairmont The Palm i američkog konzulata u Dubaiju izazvali su ograničenu štetu.
- Nije im cilj da nas povrede, ne moraju. Dovoljno je da nas terorišu kako bi ugušili ekonomiju - rekao je jedan direktor čija se kompanija nalazi u DIFC-u.
Aktivnosti dronova takođe ometaju napore Ujedinjenih Arapskih Emirata da u zemlju vrate desetine hiljada putnika koji su ostali zarobljeni, što dodatno otežava obnovu komercijalnog vazdušnog saobraćaja koji je, prema zvaničnicima, u Dubaiju dostigao više od 55 odsto predratnog nivoa.
Vojni odgovor i međunarodna pomoć
Ministarstvo odbrane objavilo je snimke borbenih aviona koji za obaranje dronova koriste topove umesto raketa. Jedan diplomata objasnio je da se time štede zalihe presretačkih raketa.
U odbrani su angažovani i francuski i britanski borbeni avioni, kao i ukrajinski timovi specijalizovani za borbu protiv dronova. Helikopteri su se takođe pokazali uspešnim u neutralisanju dronova zbog njihove manje brzine.
Ove nedelje dva vojnika Ujedinjenih Arapskih Emirata poginula su u padu helikoptera izazvanom tehničkim kvarom.
Dubai kao meta
Zvaničnici Dubaija ogorčeni su zbog, kako kažu, „zlonamernog“ iranskog gađanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, posebno trgovačkog centra Dubaija, s obzirom na istorijske trgovinske i finansijske veze između emirata i Islamske Republike.
DIFC je podstakao razvoj Dubaija početkom 2000-ih, privlačeći velike banke poput Morgan Stanley i Goldman Sachs, dok su globalni finansijeri koristili grad kao polaznu tačku za ulazak u naftama bogat region.
Poslednjih godina rast su podstakli dolasci hedž fondova, fintek kompanija i porodičnih investicionih kancelarija. Četvrt, poznata i po koncentraciji vrhunskih restorana poput Zuma, dom je za više od 1.500 regulisanih kompanija i zapošljava više od 50.000 ljudi, što je čini jednim od najvećih centara regulisanih finansijskih kompanija u regionu.
Preporučujemo
TRAMP ODBIO PUTINOV PREDLOG: Iranski uranijum ne može u Rusiju
13. 03. 2026. u 23:44
POTVRĐEN SNIMAK: Bahrein napao Iran
13. 03. 2026. u 23:21
"ZNAMO DA JE POVREĐEN" Džej Di Vens o iranskom vrhovnom vođi
13. 03. 2026. u 22:20
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)