Fudbal

OVO JE KRAJ! Saša Ilić se potukao na treningu

Новости онлине

09. 04. 2026. u 11:35

SKANDAL!

ОВО ЈЕ КРАЈ! Саша Илић се потукао на тренингу

Foto: M.Vukadinović

Prema informacijama koje plasiraju azerbejdžanski mediji, trener Sumgajte Saša Ilić već duže vreme ima probleme sa pojedinim fudbalerima, a nezadovoljstvo je i javno pokazao, posebno kada je u pitanju kapiten Sabuhij Abdulazade.

Ipak, najveći incident dogodio se na treningu posle meča sa Sabahom.

U središtu sukoba našli su se Ilić i ukrajinski defanzivac Danilo Beskorovajni, a rasprava je prerasla u fizički obračun. Nakon međusobnih optužbi, situacija je jedva smirena.

Posledice su odmah bile vidljive – Beskorovajni nije igrao protiv Nefčija u narednom kolu i meč je odgledao sa klupe.

Jasno je da ovakav odnos nije održiv, pa se već spekuliše o raspletu na kraju sezone.

