OVO JE KRAJ! Saša Ilić se potukao na treningu
SKANDAL!
Prema informacijama koje plasiraju azerbejdžanski mediji, trener Sumgajte Saša Ilić već duže vreme ima probleme sa pojedinim fudbalerima, a nezadovoljstvo je i javno pokazao, posebno kada je u pitanju kapiten Sabuhij Abdulazade.
Ipak, najveći incident dogodio se na treningu posle meča sa Sabahom.
U središtu sukoba našli su se Ilić i ukrajinski defanzivac Danilo Beskorovajni, a rasprava je prerasla u fizički obračun. Nakon međusobnih optužbi, situacija je jedva smirena.
Posledice su odmah bile vidljive – Beskorovajni nije igrao protiv Nefčija u narednom kolu i meč je odgledao sa klupe.
Jasno je da ovakav odnos nije održiv, pa se već spekuliše o raspletu na kraju sezone.
Preporučujemo
Komentari (0)