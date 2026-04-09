Suđenja

VLASOTINČANKA OSUĐENA NA ŠEST GODINA ZATVORA: Izazvala saobraćajnu nezgodu, preminuo muškarac (28)

Игор Митић
Igor Mitić

09. 04. 2026. u 15:26

Viši sud u Leskovcu je, prihvatajući sporazum o priznanji krivičnog dela, doneo presudu kojom je Tijana Kovandžić iz Vlasotinca oglašena krivom zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

ВЛАСОТИНЧАНКА ОСУЂЕНА НА ШЕСТ ГОДИНА ЗАТВОРА: Изазвала саобраћајну незгоду, преминуо мушкарац (28)

foto: I.Mitić

Njoj je izrečena i mera trogodišnje zabrane upravljanja motornim vozilom, koja će biti primenjena nakon isteka zatvorske kazne. Optužena je oglašena krivom zbog opravdane sumnje da je 13. februara ove godine, u kasnim večernjim satima, upravljajući putničkim vozilom udarila pešaka koji je, usled zadobijenih povreda, preminuo. Nezgoda se dogodila na putu Leskovac – Vlasotince, na pešačkom prelazu, kod hotela „Bavka“.

U saopštenju suda je navedeno da je optužena upravljajući putničkim vozilom, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa i pod dejstvom 0,86 promila alkohola, udarila pešaka N.A.(28) iz Leskovca koji je, usled udarca, pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu kome, politraume, rane u predelu glave i preloma kosti lobanje.

Povređeni mladić je preminuo u niškom Univerzitetsko kliničkom centru, četiri dana nakon nezgode, uprkos naporima lekara da mu pomognu.

TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije
TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladana A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra 2025. godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M. B, a potom nastavivši da ispaljuje projektile izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart