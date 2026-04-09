VLASOTINČANKA OSUĐENA NA ŠEST GODINA ZATVORA: Izazvala saobraćajnu nezgodu, preminuo muškarac (28)

Viši sud u Leskovcu je, prihvatajući sporazum o priznanji krivičnog dela, doneo presudu kojom je Tijana Kovandžić iz Vlasotinca oglašena krivom zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

Njoj je izrečena i mera trogodišnje zabrane upravljanja motornim vozilom, koja će biti primenjena nakon isteka zatvorske kazne. Optužena je oglašena krivom zbog opravdane sumnje da je 13. februara ove godine, u kasnim večernjim satima, upravljajući putničkim vozilom udarila pešaka koji je, usled zadobijenih povreda, preminuo. Nezgoda se dogodila na putu Leskovac – Vlasotince, na pešačkom prelazu, kod hotela „Bavka“.

U saopštenju suda je navedeno da je optužena upravljajući putničkim vozilom, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa i pod dejstvom 0,86 promila alkohola, udarila pešaka N.A.(28) iz Leskovca koji je, usled udarca, pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu kome, politraume, rane u predelu glave i preloma kosti lobanje.

Povređeni mladić je preminuo u niškom Univerzitetsko kliničkom centru, četiri dana nakon nezgode, uprkos naporima lekara da mu pomognu.