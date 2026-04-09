IZRAELCI POLUDELI OD BESA, PA PROZVALI ŠPANCE: Madrid najavio ponovno otvaranje ambasade u Teheranu
ŠPANSKI ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares najavio je danas ponovno otvaranje ambasade Španije u Teheranu, nakon dvonedeljnog primirja koje su dogovorili SAD i Iran.
- Pred nama su dve nedelje u kojima se nadamo da će se svi obavezati na pregovore, kao što je Španija činila od prvog dana - rekao je ministar po dolasku u Odbor za spoljne poslove španskog parlamenta, prenosi RTVE.
Albares je dao instrukcije španskom ambasadoru u Teheranu, Antoniju Sančezu-Beneditu , da se vrati u iransku prestonicu i ponovo otvori ambasadu, koja je privremeno zatvorena 7. marta zbog američkog i izraelskog bombardovanja Irana koje je počelo 28. februara. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar nazvao je ponovno otvaranje ambasade u Teheranu "večnom sramotom".
- Iranski teroristički režim nastavlja sa pogubljenjima svojih građana, demonstranata i političkih protivnika. Španija ponovo otvara svoju ambasadu u Teheranu. Ruka u ruci. Bestidno - napisao je on na platformi Iks. Sar je više puta kritikovao špansku vladu u poslednjih mesec dana zbog njenog neintervenisanja u ratu sa Iranom i osude invazije na južni Liban.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
Preporučujemo
HITNO SE OGLASILI EMIRATI: Imaju poruku i za Iran i za SAD
09. 04. 2026. u 11:22
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)