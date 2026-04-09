IZRAELCI POLUDELI OD BESA, PA PROZVALI ŠPANCE: Madrid najavio ponovno otvaranje ambasade u Teheranu

ŠPANSKI ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares najavio je danas ponovno otvaranje ambasade Španije u Teheranu, nakon dvonedeljnog primirja koje su dogovorili SAD i Iran.

- Pred nama su dve nedelje u kojima se nadamo da će se svi obavezati na pregovore, kao što je Španija činila od prvog dana - rekao je ministar po dolasku u Odbor za spoljne poslove španskog parlamenta, prenosi RTVE.

Albares je dao instrukcije španskom ambasadoru u Teheranu, Antoniju Sančezu-Beneditu , da se vrati u iransku prestonicu i ponovo otvori ambasadu, koja je privremeno zatvorena 7. marta zbog američkog i izraelskog bombardovanja Irana koje je počelo 28. februara. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar nazvao je ponovno otvaranje ambasade u Teheranu "večnom sramotom".

- Iranski teroristički režim nastavlja sa pogubljenjima svojih građana, demonstranata i političkih protivnika. Španija ponovo otvara svoju ambasadu u Teheranu. Ruka u ruci. Bestidno - napisao je on na platformi Iks. Sar je više puta kritikovao špansku vladu u poslednjih mesec dana zbog njenog neintervenisanja u ratu sa Iranom i osude invazije na južni Liban.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju