"VLADAĆEMO PET GODINA" Meloni: Nema ostavki, niti rekonstrukcije

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da će njena vlada ostati do kraja mandata, čime će postati najdugotrajnija u italijanskoj posleratnoj istoriji.

Meloni je, prilikom podnošenja izveštaja u Donjem domu italijanskog parlamenta o predstojećoj poslednjoj godini njene vlade, čiji mandat ističe u septembru naredne godine, pokazala mapu puta italijanske spoljne politike, za koju je rekla da nije menjana poslednjih 80 godina, ali i da nije promenjena zbog prijateljstva sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, prenosi Ansa.

- (Neće biti) ostavki, nema rekonstrukcija, nema potrebe za novim političkim smernicama, jer su naše uvek bile deo vladinog programa, i vladaćemo pet godina, kao što smo se obavezali da ćemo to učiniti - rekla je Meloni.

Ona je odbacila optužbe da nije dovoljno reagovala prema svom prijatelju, američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji je zajedno sa Izraelom započeo rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana.

- Kažem ovo da bih odgovorila pre nego što počne sada refren koji je postao kliše, o mojoj pokornosti američkom predsedniku Trampu, ili još veći kliše pod nazivom 'Meloni treba da bira između Trampa i Evrope' - rekla je ona.

Meloni je kazala da je italijanska vlada "tvrdoglavo ujedinjena" po pitanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Evrope i da je "tvrdoglavo zapadna", pojasnivši da samo ako je Zapad ujedinjen može da bude sila sposobna da izrazi svoj glas svetu.

Ona je najavila i da će nastaviti borbu protiv mafije kao i mere za podršku ekonomiji i za "ponovno pokretanje" reforme pravosuđa, a govorila je i o dešavanjima u Iranu i borbi protiv mafije u Italiji.

Istakla je da bi parlamentarna komisija za borbu protiv mafije trebalo da se pozabavi infiltracijom mafije u političke stranke, uključujući i u njenu desničarsku stranku Braća Italije (FDI), nakon što je fotografisana kako pravi selfi doušniku mafijaškog klana Kamore bez svog znanja, i nakon što je za podsekretara pravde koji je dao ostavku, vodećeg člana FDI, Andrea Delmastra, utvrđeno je da je bio u rimskom restoranu koji je otvorila ćerka frontmena Kamore.

Premijerka je naglasila da se bori protiv mafije od svog ulaska u politiku, i da je inspirisana ubijenim tužiocima za borbu protiv mafije Đovanijem Falkoneom i Paolom Borselinom 1992. godine.

Govoreći o Ormuskom moreuzu, koji je Iran delimično ponovo otvorio nakon što je postignut dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre sa SAD, Meloni je rekla da bi iranske dodatne carine u Ormuzu imale nepredvidive ekonomske posledice, i da je potpuno potpuno obnavljanje slobode kretanja.

- Ovo ostaje jedna od najkritičnijih tačaka u sprovođenju sporazuma, jer ako bi Iran dobio pravo da primenjuje dodatne carine na tranzit kroz moreuz, to bi i dalje moglo dovesti do nepredvidivih ekonomskih posledica - zaključila je Meloni.

Meloni je rekla da, ako se kriza u Iranu pogorša, Evropska unija treba da suspenduje Pakt o stabilnosti i rastu, navodeći da bi to bio sličan odgovor kao na krizu koju je ranije izazvala kriza epidemije kovida-19.

Meloni je dodala da je vlada spremna da preduzme mere i u vezi sa korporativnim profitom u slučaju spekulacija i da će preduzeti sve moguće mere kako bi sprečila spekulacije cenama energije.

(Tanjug)

