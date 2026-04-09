Politika

KOŠARE – bitka koja je postala zavet (VIDEO)

В.Н.

09. 04. 2026. u 12:51

Bitka na Košarama, vođena tokom NATO bombardovanje SRJ, predstavlja simbol hrabrosti i požrtvovanosti srpskih vojnika u odbrani državne granice.

КОШАРЕ – битка која је постала завет (ВИДЕО)

Foto:Jutjub printskrin/lažomer

Započeta 9. aprila 1999. godine na Veliki petak, ova teška borba vodila se na jugoslovensko-albanskoj granici protiv nadmoćnog neprijatelja. Uprkos snažnim napadima i velikim gubicima, branioci su uspeli da izdrže i spreče kopnenu ofanzivu.

Bitka je trajala do juna 1999. godine, kada je doneta odluka o povlačenju u skladu sa međunarodnim sporazumima. Danas Košare ostaju trajni simbol žrtve, časti i nacionalnog identiteta i dokaz poštovanja Kosovskog zaveta cara Lazara.

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!