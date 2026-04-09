KOŠARE – bitka koja je postala zavet (VIDEO)
Bitka na Košarama, vođena tokom NATO bombardovanje SRJ, predstavlja simbol hrabrosti i požrtvovanosti srpskih vojnika u odbrani državne granice.
Započeta 9. aprila 1999. godine na Veliki petak, ova teška borba vodila se na jugoslovensko-albanskoj granici protiv nadmoćnog neprijatelja. Uprkos snažnim napadima i velikim gubicima, branioci su uspeli da izdrže i spreče kopnenu ofanzivu.
Bitka je trajala do juna 1999. godine, kada je doneta odluka o povlačenju u skladu sa međunarodnim sporazumima. Danas Košare ostaju trajni simbol žrtve, časti i nacionalnog identiteta i dokaz poštovanja Kosovskog zaveta cara Lazara.
08. 04. 2026. u 02:39
24. 03. 2026. u 20:17
09. 04. 2026. u 12:33
