KOŠARE – bitka koja je postala zavet (VIDEO)

Bitka na Košarama, vođena tokom NATO bombardovanje SRJ, predstavlja simbol hrabrosti i požrtvovanosti srpskih vojnika u odbrani državne granice.

Započeta 9. aprila 1999. godine na Veliki petak, ova teška borba vodila se na jugoslovensko-albanskoj granici protiv nadmoćnog neprijatelja. Uprkos snažnim napadima i velikim gubicima, branioci su uspeli da izdrže i spreče kopnenu ofanzivu.

Bitka je trajala do juna 1999. godine, kada je doneta odluka o povlačenju u skladu sa međunarodnim sporazumima. Danas Košare ostaju trajni simbol žrtve, časti i nacionalnog identiteta i dokaz poštovanja Kosovskog zaveta cara Lazara.