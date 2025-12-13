JOŠ JEDAN UDARAC ZA EVROPU: Američki senator podneo predlog za povlačenje SAD iz NATO-a – šta stoji iza ovog manevra?

„AMERIKA ne bi trebalo da bude svetski zaštitni pokrivač, posebno kada bogate zemlje odbijaju da plate za sopstvenu odbranu“, rekao je republikanski senator Tomas Masi.

Nakon predstavljanja nove Strategije nacionalne bezbednosti SAD, koja u suštini proglašava kraj globalne hegemonije SAD i uvodi sfere uticaja, zapadnu hemisferu SAD, Aziju Kini, Evropu samu, nova šokantna poruka o jedinstvu Zapada stiže sa druge strane Atlantika.

Republikanski senator iz Kentakija, Tomas Masi, podneo je predlog zakona o povlačenju SAD iz NATO-a, karakterišući Severnoatlantsku alijansu kao relikt Hladnog rata koji ne služi američkim interesima. Iako se ovaj scenario čini malo verovatnim i fantastičnim u ovom trenutku, mnogi Masijevi argumenti su u skladu sa retorikom američkog predsednika Donalda Trampa, kako u pogledu troškova koje NATO podrazumeva za američku ekonomiju, tako i u pogledu potrebe da Evropljani preuzmu svoje odgovornosti u vezi sa svojom odbranom i bezbednošću.

ŠTA SENATOR PODRŽAVA?

Republikanski senator Tomas Masi predstavio je HR 6508, Zakon o NATO-u, sa ciljem povlačenja SAD iz Severnoatlantskog saveza. „NATO je relikt Hladnog rata. Trebalo bi da se povučemo iz NATO-a i koristimo taj novac za odbranu sopstvene zemlje, a ne socijalističkih zemalja“, rekao je Masi. „NATO je stvoren da bi se suprotstavio Sovjetskom Savezu, koji se raspao pre više od trideset godina.

Od tada, učešće SAD koštalo je američke poreske obveznike trilione dolara i nastavlja da ugrožava učešće SAD u stranim ratovima. Naš Ustav nije ovlastio stalno strano učešće, na šta su naši osnivači izričito upozorili. Amerika ne bi trebalo da bude bezbednosno ćebe sveta, posebno kada bogate zemlje odbijaju da plate za sopstvenu odbranu“, rekao je Masi u svojoj izjavi.

NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries.



Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 9, 2025

ŠTA PREDVIĐA ZAKON?

Konkretno, zakon:

*zahteva od predsednika da formalno obavesti NATO o povlačenju SAD u skladu sa članom 13 Severnoatlantskog sporazuma

*zaključuje da prvobitna svrha NATO-a tokom Hladnog rata više nije u skladu sa trenutnim nacionalnim bezbednosnim interesima SAD

*utvrđuje da evropske članice NATO-a imaju dovoljne ekonomske i vojne kapacitete da obezbede sopstvenu odbranu

*zabranjuje korišćenje novca poreskih obveznika SAD za zajedničke budžete NATO-a, uključujući civilni budžet, vojni budžet i Program bezbednosnih investicija

Napominje se da je američki senator Majk Li takođe podneo paralelni zakon, S.2174, u Senatu SAD. I u njemu se od predsednika traži da obavesti NATO o američkom povlačenju, tvrdi da je NATO izgubio svoju prvobitnu misiju i da više ne služi trenutnim interesima SAD, te izražava stav da SAD ne bi trebalo da finansiraju odbranu drugih bogatih država, dok zakon sprečava korišćenje novca američkih poreskih obveznika za finansiranje zajedničkih NATO budžeta.

TRAMPOVA RETORIKA

Iako predsednik Donald Tramp do sada nije komentarisao ova dva zakona, očigledno je da su argumenti u skladu sa njegovim stavovima. Tramp je više puta pretio povlačenjem iz NATO-a ako evropski saveznici ne ispune svoje finansijske obaveze. Tokom svog mandata bio je kritičan prema državama članicama koje nisu dostigle cilj potrošnje na odbranu.

U intervjuu za Politiko istakao je da su zahvaljujući njegovim akcijama saveznici povećali cilj potrošnje sa 2% na 5%. „NATO me zove tata. Povećao sam cilj BDP-a sa 2% na 5%. Dva posto nisu platili, ali pet posto plaćaju. I plaćaju, jer kada mi nešto obezbedimo, NATO to plaća, i pretpostavljam da to ide Ukrajini“, rekao je Tramp.

NOVA STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Nova strategija navodi da „Sjedinjene Države odbacuju koncept globalne dominacije“. „Moramo sprečiti globalnu ili regionalnu dominaciju drugih zemalja. To ne znači da moramo prolivati krv i trošiti novac da bismo ograničili uticaj svih velikih i srednjih sila. Prekomerni uticaj moćnijih država je večna stvarnost međunarodnih odnosa.

Ova realnost ponekad zahteva saradnju kako bi se osujetile ambicije koje ugrožavaju zajedničke interese“, navodi se u tekstu. Strategija takođe poručuje da Evropa mora preuzeti primarnu odgovornost za svoju odbranu.

POVLAČENjE SAD IZ NATO-A JE MALO VEROVATNO

Ova dva senatora ranije su kritikovala učešće SAD u NATO-u kao „odličan posao za Evropu, ali loš za Ameriku“. Ipak, procenjuje se da ove inicijative neće dovesti do povlačenja SAD, posebno jer je Tramp povećao učešće Evropljana u odbrambenim izdacima. Štaviše, njihovi stavovi su u suprotnosti sa važećim američkim zakonodavstvom.

Prema Zakonu o nacionalnoj odbrani za 2024. godinu, predsednik ne može da napusti NATO bez odobrenja Senata dvotrećinskom većinom. Takva podrška ne postoji, posebno jer mnogi senatoru smatraju da bi povlačenje oslabilo međunarodni uticaj SAD i povećalo rizike destabilizacije.

Ni sam Tramp nije pozivao na potpuno povlačenje, ali jeste zahtevao redefinisanje američkih obaveza. Obnovljena inicijativa Masija i Lija može biti deo širih nastojanja da se poveća pritisak na evropske saveznike kako bi bili pomirljiviji prema američkim inicijativama i mirovnom planu za Ukrajinu.

