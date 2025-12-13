TRAMPOVA PREVARA: I dalje rat iako je dogovoren prekid vatre - Sukob na granici ove dve zemlje

TAJLAND i Kambodža i dalje ratuju na granici iako američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre između dve zemlje.

Foto: Profimedia

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul izjavio je da će vojska nastaviti sa akcijama sve dok teritorija i stanovništvo zemlje više, kako ističe, ne budu ugroženi duž granice sa Kambodžom.

S druge strane, Kambodža prijavljuje da je tajlandska vojska i jutros gađala pogranično područje. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp uporno tvrdi da je ponovo dogovorio prekid vatre između sukobljenih strana.

Anutin je odbacio raniju izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je eksplozija bombe koja je usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika „akcident“ i ponovo optužuje Kambodžu za izazivanje sukoba.

Tramp je takođe napisao da se Tajland osvetio „veoma snažno“, a lokalni mediji pišu da je tajlandska vojska rasporedila dva borbena aviona „f-16“, koji su „bombardovali ciljeve duž granice“, prenosi RTS.

Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su 26. oktobra mirovni sporazum u prisustvu Trampa na samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru.

Sedmog decembra, vojni sukobi su nastavljeni na tajlandsko-kambodžanskoj granici.

Kambodža je jutros saopštila da je Tajland, koristeći i borbene avione, nastavio da napada ciljeve na granici tokom jutra, nekoliko sati pošto je Tramp saopštio da je posredovao u novom prekidu vatre.

- Tajlandske snage još nisu prestale sa bombardovanjem i nastavljaju ga i dalje - saopštilo je kambodžansko Ministarstvo informisanja.

Tajlandska vojska je odgovorila optužbama da Kambodža čini „višestruka kršenja međunarodnih pravila ciljanjem civilnih lokacija i postavljanjem mina“.

- Granični sukobi sa Kambodžom primorali su više od 400.000 stanovnika u sedam provincija na evakuaciju - navode u tajlandskom Ministarstvu odbrane.

(RTS)

