NE ODUSTAJU OD RUSKIH PARA: Kvalifikovanom većinom u EU zaobilaze Mađarsku

Vodeće jezgro EU pošto-poto je odlučilo da ruska zaleđena sredstva na teritoriji Evrope iskoristi za finansiranje pomoći Ukrajini, a u tom pothvatu nisu ih omeli ni žestoko protivljenje Belgije na čijoj teritoriji se nalazi većina tog novca, pretnja Mađarske vetom, neslaganje Slovačke i oštri tonovi iz Moskve da će to smatrati neprijateljskim činom.

Foto: Goran Čvorović

Da bi se izbegao veto Budimpešte i Bratislave, vrh Evropske komisije, na čelu sa šeficom izvršne vlasti Ursulom fon der Lajen, došao je do zaključka da ovako važna odluka, o mobilizaciji ruskih sredstava, može da se donese i kvalifikovanom većinom, koja podrazumeva saglasnost 15 od 27 zemalja članica, uz obuhvatanje 65 odsto stanovništva. Tolika podrška je unapred obezbeđena.

Na taj način resorni ministri na savetu za ekonomske i finansijske poslove (EKOFIN) potpomognuti ambasadorima zemalja članica (KOREPER) nisu juče na sastanku u Briselu imali prepreke da "zaobiđu" Budimpeštu, u nameri da se dođe do oko 246 milijardi dolara, odnosno oko 210 milijardi evra, koliko se procenjuje da Rusija čuva na teritoriji EU.

Ministri su juče pripremali pravne, finansijske i tehničke aspekte ove odluke, dok bi sve to formalno, politički, trebalo da aminuju šefovi država ili vlada na samitu krajem sledeće sedmice.

Mađarski premijer Viktor Orban oštro se usprotivio nameri da se iskoriste zaleđena ruska sredstva, istakavši da bi donošenje takve odluke kvalifikovanom većinom nanelo nenadoknadivu štetu EU.

- Mađarska protestuje protiv takve odluke i učiniće sve što je u njenoj moći da se ponovo uspostavi zakonito stanje – kazao je Orban koji ovakvu odluku karakteriše kao "prelaženje Rubikona".

Namera EU je da, istovremeno, privremeno zamrzavanje ruskih aktiva na svakih šest meseci uz potreban konsenzus, zameni odlukom o trajnom zamrzavanju sve dok bude postojala direktna opasnost po ekonomske interese EU. To je takođe put da se u daljem odlučivanju zaobiđu Mađarska i Slovačka, ali i da se eventualno odobrovolji Belgija.

Na teritoriji Belgije nalazi se najveći deo zaleđenih ruskih sredstava koji namerava da koristi EU za pomoć Ukrajini, oko 185 milijardi, pohranjenih u finansijskoj instituciji "Juroklir" čije je sedište u Briselu. Belgijanci se pribojavaju da će sami morati da vraćaju ove pare kada Rusi budu tužili Evropljane.

- Potrebno je razrešiti još neke određene zabrinutosti, ali se nadamo da ćemo već naredne nedelje otvoriti put ka donošenju odluke na Evropskom savetu – poručila je Stefani Lose, ministarka finansija Danske, zemlje koja trenutno obezbeđuje kružno predsedsavanje EU.

Plan pomoći Ukjraini predviđa slanje 165 milijardi u periodu za sledeće dve godine. Te pare Ukrajinici bi morali da vrate samo u slučaju da od Rusa ne dobiju ratnu reparaciju, što, u stvari, predstavlja anticipirano slanje para za pokrivanje ratne štete.