TELIMA BRANE SVOJE KRAVE: Pobuna francuskih poljoprivrednika zbog sistematskog uništavanja goveda usled epidemije

Kvrge na koži goveda u Francuskoj izazvale su masovnu egzekuciju nad kravama i žestoku pobunu poljoprivrednika.

Foto AP

Reč je o takozvanom nodularnom dermatitisu, koji prenose ineskti.

Bolest je stigla iz Afrike, a kažu da je u Francusku stigla preko istočne Evrope. Prvi slučaj registrovan je u Savoji, a do decembra je bilo zahvaćeno više od stotinu poljoprivrednih dobara, sve do Pireneja.

Iako se ova kravlja bolest ne prenosi na ljude, čak ni na druge životinje, vlasti su odlučile da iz predostrožnosti automatski eliminišu svako krdo gde se pojavi bar jedan slučaj.

Dermatitis karakteriše pojava velikog broja čvorića na koži teladi, krava, volova i bikova, a prate je visoka temperatura, otežano kretanje, smanjen apetit. Kod muznih krava beleži se pad proizvodnje mleka, a dolazi i do steriliteta. Takve krave, zbog slabosti, daju i mnogo manje mesa koje, ističe se, nije opasno u ljudskoj ishrani.

Virus je uporan, veoma je zarazan i brzo se širi, a prenose ga muve, krpelji, komarci i drugi insekti. Inkubacija traje 28 dana, pa se ne zna koje je grlo u kom trenutku potencijalo opasno, kada se pojavi žarište. Vlasti su se zato odlučile na radikalnu metodu uništavanja čitavih krda, kada se na farmi pojavi prvi slučaj.

Poljoprivrednici su očajni, ističući da postoji vakcina, kao preventiva. Ona nije efikasna kada do zaraze već dođe, pa veterinarske službe ništa ne žele da rizikuju, čak iako u tom trenutku životinja ne pokazuje nikakve simptome slabosti.

- Eno ih, trenutno ubijaju naše krave. Tužni smo. Ovde, na selu, one su sastavni deo našeg domaćinstva – jada se jedan poljoprivrednik preko TV-a, dok skrštenih ruku i s tugom gleda kako mu nestaje cela štala.

Država isplaćuje naknadu, ali uzgajivači traže da se povede akcija preventivne zaštite, umesto što se čini tolika šteta koja, iz ugla mnogih, ima i nehumani karakter. Smatraju da je čitava akcija preterana i disproporcionalna. Ističu da je smrtnost životinja veoma mala, ispod 0,5 odsto. Problem je, međutim, u tome što evropski zakoni nalažu tako drastične mere, inače bi u suprotnom bio ugrožen izvoz francuskog mesa.

Premijer Sebastijan Lekorni je poručio da je eutanazija životinja jedini lek za ovu, kako je istakao, strašnu epidemiju i izrazio solidarnost sa poljoprivrednicima. Za to vreme, stočari se bune u Bordou, Perigou i drugim mestima. Izašli su i na auto-put. U Ažanu, šezdesetak traktorista istovarilo je stare gume i stajsko đubrivo ispred prefekture, suda i drugih institucija. Ministar unutarašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je uhapšeno četvoro poljoprivrednika posle sukoba sa snagama reda na jednom gazdinstvu.

U oblasti Arijež, na granici sa Andorom, više od pet stotina ogorčenih poljoprivrednika postavilo je barikade. Zapalili su vatru, pevali Marseljezu, a onda se i sukobili sa snagama reda koje su upotrebile suzavac. Ovde je zbog jednog slučaja dermatitisa, na spisak za odstrel stavljeno više od dvesta krava.

- Oni su ludi, mi vas hranimo, a gledajte šta nam rade – gotovo kroz suze je pred kamerama poručio jedan poljoprivrednik iz ovog planinskog regiona.

Pod pritiskom, vlasti su odlučile da prošire kampanju vakcinisanja, ali bunt poljoprivrednika ne jenjava. Ova pobuna je ujedno i odraz šire ogorčenosti u kojoj se već duže ogleda dublja kriza sela i poljoprivrede, zbog teških uslova rada, male zarade, niske cene proizoda i strogih propisa koje diktiraju iz Brisela.

SPALjUJU ŽIVOTINjSKO BRAŠNO

Beživotna tela ubijenih krava preuzima ovlašćena firma koja ih prerađuje u životinljsko brašno posle tretmana sterilizacije. To brašno se zatim spaljuje, najčešće u cementarama. Prevoz ubijenih životinja obezbeđuju kola žandarmerije.